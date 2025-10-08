Τρομερό λάθος σημειώθηκε από τον τερματοφύλακα της Λιβύης στην αναμέτρηση απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, με την μπάλα να περνάει κάτω από τα απλωμένα του χέρια.

Το Πράσινο Ακρωτήρι απέχει ένα ματς μακριά από την παρθενική του συμμετοχή σε τελική φάση του Μουντιάλ και θα μπορούσε να το είχε καταφέρει από την Τετάρτη (8/10), με νίκη απέναντι στη Λιβύη στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Η οποία δεν ήρθε όμως, καθώς οι δύο ομάδες έμειναν ισόπαλες σε ένα ματς που η Λιβύη βρέθηκε μπροστά μέχρι και με 3-1, προτού εξελιχθεί σε... θρίλερ στα τελευταία λεπτά κι όλα αυτά χάρη σε ένα απίθανο γκολ.

Στο 76', ο Καμπράλ από το Πράσινο Ακρωτήρι επιχείρησε τη μακρινή μεταβίβαση για να βρει τον επιθετικό της ομάδας. Κανένας όμως δεν παρενέβη στην πορεία της μπάλας, η οποία κατρακυλούσε προς την ασφάλεια των χεριών του Αλ Γουχέσι.

Ή και όχι, αφού ο τερματοφύλακας της Λιβύης τα έκανε θάλασσα! Δεν υπολόγισε καθόλου καλά την πορεία της μπάλας και παρότι έσκυψε για να τη μαζέψει στην αγκαλιά του, εκείνη πέρασε κάτω από τα χέρια του καταλήγοντας στα δίχτυα.

Το Πράσινο Ακρωτήρι ξαναμπήκε από το πουθενά στην αναμέτρηση, κατάφερε να ισοφαρίσει σε 3-3 αργότερα, όμως δεν βρήκε το τέταρτο γκολ που θα το έστελνε απευθείας στο Μουντιάλ 2026. Τώρα θα πρέπει να περιμένει μέχρι την Δευτέρα, όταν και υποδέχεται το Εσουατίνι για την μεγαλύτερη αναμέτρηση της σύγχρονης ποδοσφαιρικής ιστορίας στη χώρα των περίπου 600.000 κατοίκων!