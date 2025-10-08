Ρεπόρτερ Daily Record στο Gazzetta: «Ρόλερ κόστερ η Σκωτία, η ήττα της Ελλάδας μας έδωσε ελπίδες»

Ο Σκωτσέζος δημοσιογράφος της Daily Record, Άντι Νιούπορτ, αναλύει στο Gazzetta την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η προσεχής αντίπαλος της Εθνικής ομάδας, ενόψει του σπουδαίου αγώνα στο Χάμντεν.

Η Εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης την Σκωτία στη Γλασκώβη σε ένα πολύ κρίσιμο ματς στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκόσμιου Κυπέλλου του 2026. Το Gazzetta απευθύνθηκε στον Σκωτσέζο δημοσιογράφο της Daily Record, Άντι Νιούπορτ, προκειμένου εκείνος να μεταφέρει το κλίμα στις τάξεις των γηπεδούχων αλλά και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν το ματς με το συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ξεκινώντας ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί στον κόσμο ενόψει της αναμέτρησης με την Ελλάδα;

Όλοι στη χώρα είναι ενθουσιασμένοι ενόψει του αγώνα με την Ελλάδα. Είχαμε ένα καλό ξεκίνημα στη σειρά των προκριματικών αγώνων, με την ισοπαλία απέναντι στη Δανία στην Κοπεγχάγη. Ήταν ένα περίεργο ματς για εμάς αυτό, καθότι είχαμε παίξει κόντρα στη Δανία και πριν κάποια χρόνια, ακριβώς μετά την περίοδο του Covid-19. Τότε, λοιπόν, είχαμε χάσει πολύ εύκολα και υπήρχε πολύς κόσμος που φοβόταν μην αυτό συμβεί ξανά. Αρκετοί περίμεναν ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα. Δείξαμε όμως ένα πολύ καλό πρόσωπο, φανήκαμε δυνατοί και πήραμε μία καλή ισοπαλία. Ήταν ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσουμε αυτήν την δοκιμασία.

Και στη συνέχεια;

Μετά παίξαμε εκτός έδρας απέναντι στη Λευκορωσία και πήραμε μία άνετη νίκη. Αυτό το αποτέλεσμα μας έφερε σε θέση ισχύος. Η ήττα της Ελλάδας από την Δανία μας έδωσε περισσότερες ελπίδες. Ένα καλό αποτέλεσμα απέναντι στην Ελλάδα, στο ματς της Πέμπτης θα είναι ένα τεράστιο βήμα στον δρόμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Και υπάρχει αισιοδοξία ενόψει των επόμενων αγώνων;

Την Κυριακή θα παίξουμε και πάλι εντός έδρας, αυτή τη φορά απέναντι στη Λευκορωσία. Αν, λοιπόν, στα δύο προσεχή ματς πάρουμε έξι βαθμούς, θα είμαστε πολύ κοντά στην πρόκριση. Γνωρίζουμε πως η Λευκορωσία υποφέρει σε αυτόν τον όμιλο, αλλά και ότι δεν πρόκειται να μείνουν με σταυρωμένα χέρια. Θα δώσουν τα πάντα προκειμένου να πάρουν κι εκείνοι ένα καλό αποτέλεσμα, βάζοντας δύσκολα στους αντιπάλους τους.

Ποια είναι η εικόνα που υπάρχει στις τάξεις της Σκωτίας για την Ελλάδα;

Όλοι στη Σκωτία ξέρουν πια ότι η Ελλάδα διαθέτει πολύ ταλαντούχους παίκτες. Αυτός ο έφηβος με το όνομα Καρέτσας, μας έχει εντυπωσιάσει! Αυτός που παίζει στην Γκενκ. Από την άλλη, έχουν και αρκετούς παίκτες με εμπειρία και παραστάσεις από το ψηλότερο επίπεδο. Είδαμε τον Μάρτιο πόσο καλή ομάδα έχει η Ελλάδα και γνωρίζουμε πόσο δύσκολο θα είναι το ματς απέναντί τους. Αν, όμως, τα δικά μας μεγάλα ονόματα, όπως ο ΜακΤόμινεϊ και ο ΜακΓκίν παίξουν καλά, έχουμε πολύ καλές πιθανότητες για ένα θετικό αποτέλεσμα. Αυτοί είναι και οι παίκτες – κλειδιά της ομάδας μας.

Πόσο διαφορετικός πιστεύεις ότι μπορεί να είναι το παιχνίδι της Πέμπτης, συγκριτικά με αυτό του περασμένου Μαρτίου;

Η Σκωτία θυμίζει «Ρόλερ κόστερ», υπάρχουν στιγμές που όλα πηγαίνουν πολύ καλά και κάποιες άλλες που βυθιζόμαστε. Μετά το Euro, περάσαμε κάποιες δύσκολες στιγμές και χρειαστήκαμε χρόνο για να αποκτήσουμε και πάλι αυτοπεποίθηση. Τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου, όμως, αποτέλεσαν ένα ενθαρρυντικό μήνυμα για όλους μας. Ήταν, πιθανότατα, οι καλύτερες εμφανίσεις της Σκωτίας μέσα στον τελευταίο χρόνο και κάπως έτσι επέστρεψε και η ελπίδα στις τάξεις του κόσμου. Έχουμε παίκτες, όπως ο ΜακΤόμινεϊ που ήταν καθοριστικός πέρσι στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη Νάπολι στην Ιταλία. Έχουμε ακόμα νεαρούς παίκτες όπως ο Μπεν Ντοκ, που ήταν στη Λίβερπουλ και πήγε στην Μπόρνμουθ. Παίκτες όπως αυτός, φέρνουν φαντασία και δημιουργία στην ομάδα. Φυσικά, υπάρχουν και παίκτες με πολύ μεγάλη εμπειρία, όπως ο Ρόμπερτσον που έχει κατακτήσει με τη φανέλα της Λίβερπουλ το Champions League και την Premier League.

Υπάρχουν προβλήματα αυτή τη στιγμή στην ομάδα;

Πάντα υπάρχουν προβλήματα. Ο τερματοφύλακας αποτελεί ένα ερωτηματικό. Έχουμε τρεις τερματοφύλακες στο ρόστερ, αλλά κανείς από τους τρεις δεν αποτελεί πρώτη επιλογή στον σύλλογο που ανήκει. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να διαχειριστεί ο προπονητής. Παρ’ όλα αυτά, η αυτοπεποίθηση έχει ανέβει.

Θεωρείς πως στη Σκωτία βλέπουν το ματς και σαν μία ευκαιρία για ρεβάνς για την βαριά ήττα του Μαρτίου από την Ελλάδα;

Δεν θεωρώ πως η ρεβάνς αποτελεί κίνητρο. Το κίνητρο είναι να φτάσει η ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Δεν τα έχουμε καταφέρει από το 1998. Πριν το Euro 2020, δεν είχαμε καταφέρει να προκριθούμε σε μεγάλη διοργάνωση για 20 χρόνια. Αποτελεί όνειρο για όλο το έθνος η επιστροφή σε ένα Μουντιάλ. Τις δεκαετίες του ’70 και του ’80 η Σκωτία είχε προκριθεί σε πέντε Παγκόσμια Κύπελλα στη σειρά και αυτές είναι κάποιες από τις πιο όμορφες αναμνήσεις. Παίκτες όπως ο Ρόμπερτσον και ο ΜακΓκίν, πιθανότατα, δεν θα έχουν άλλη ευκαιρία για να συμμετάσχουν σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Και αυτό διότι βρίσκονται κοντά στο τέλος της καριέρας τους. Αυτή η προκριματική διαδικασία, με δεδομένο το πόσο σύντομη είναι, αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για εκείνους.

Κλείνοντας, πως περιμένεις να προσεγγίσει το ματς η Σκωτία;

Όταν παίζεις στην έδρα της, η ομάδα προτιμά να επιτίθεται. Το ζητάει ο κόσμος! Δεν είμαστε η ομάδα που θα έχει τα συντριπτικά ποσοστά κατοχής της μπάλας για 90 λεπτά. Έχουμε καλούς παίκτες στην μεσαία γραμμή, αλλά όχι τους επιθετικούς που θα απειλούν σε κύματα. Πιθανότατα, θα δείτε τον Ντικς, που αγωνίζεται στην Championship με τη φανέλα της Μπέρμιγχαμ, να ξεκινάει στην επίθεση. Είναι ένας πολύ εργατικός ποδοσφαιριστής και πολύ σημαντικός όταν η ομάδα ανεβαίνει στο γήπεδο. Να περιμένετε την Σκωτία να επιτεθεί στο Χάμντεν Παρκ, αλλά θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ ανοιχτό παιχνίδι σε αρκετά διαστήματά του

