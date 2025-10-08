Στη Γλασκώβη βρίσκεται η Εθνική Ελλάδος για το παιχνίδι κόντρα στη Σκωτία και ο πιλότος της πτήσης έδωσε τις δικές του ευχές για ένα ευχάριστο αποτέλεσμα της ομάδας.

Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει την Σκωτία στη Γλασκώβη (9/10, 21:45) με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα την κρατήσει... ζωντανή στη μάχη για την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ του 2026.

Η αποστολή της χώρας μας βρίσκεται στη Γλασκώβη και μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς στα social media έκανε μία ανάρτηση όπου ακούγεται ο πιλότος της πτήσης που στο μήνυμα για το ταξίδι, αναφέρεται στην Εθνική Ομάδα.

Ο ίδιος έστειλε τις θερμές ευχές του στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα για επιστροφή με τη νίκη στις βαλίτσες του: «Ιδιαίτερη τιμή για εμάς αποτελεί η παρουσία της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Ελλάδας ανάμεσά μας. Ολόκληρη η Ελλάδας είναι στο πλευρό σας και σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία στον επικείμενο αγώνα. Σας ευχόμαστε μια ευχάριστη και ασφαλή πτήση και να επιστρέψετε με τη νίκη. Καλή επιτυχία Εθνική Ελλάδας»