Εθνική Ελλάδας: «Πετάει» για Σκωτία η Γαλανόλευκη (vid)
Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας αναχώρησε Τρίτη 7 Οκτωβρίου στις 16:40 για τη Γλασκώβη, όπου την Πέμπτη (9/10, 21:45, live από το Gazzetta) θα αντιμετωπίσει τη Σκωτία στο «Χάμπτεν Παρκ», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Μετά την ήττα από τη Δανία στο «Καραϊσκάκης» (3-0), το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ταξίδεψε με στόχο να αφήσει πίσω του το αρνητικό αποτέλεσμα και να βγάλει αντίδραση ώστε να μείνει σε τροχία πρόκρισης.
Δείτε τα video του Gazzetta:
Η αναχώρηση της Εθνικής Ελλάδας για την Γλασκώβη.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 7, 2025
Αποστολή στην Γλασκώβη: Δημήτρης Τομαράς pic.twitter.com/JIhunpDKyI
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.