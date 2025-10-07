Στις 16:40 η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας αναχωρεί από την Αθήνα, με πτήση charter, με προορισμό τη Γλασκώβη για το παιχνίδι με τη Σκωτία, για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2026. ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΓΛΑΣΚΩΒΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας αναχώρησε Τρίτη 7 Οκτωβρίου στις 16:40 για τη Γλασκώβη, όπου την Πέμπτη (9/10, 21:45, live από το Gazzetta) θα αντιμετωπίσει τη Σκωτία στο «Χάμπτεν Παρκ», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Μετά την ήττα από τη Δανία στο «Καραϊσκάκης» (3-0), το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ταξίδεψε με στόχο να αφήσει πίσω του το αρνητικό αποτέλεσμα και να βγάλει αντίδραση ώστε να μείνει σε τροχία πρόκρισης.

