Σκωτία - Ελλάδα: Ο Έσπεν Έσκας θα σφυρίξει το παιχνίδι της Γαλανόλευκης
Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται για το κρίσιμο παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου (21:45, live από το Gazzetta), οι διεθνείς θα βρεθούν στο Χάμπτεν Παρκ για να αντιμετωπίσουν τους Σκωτσέζους, μετά την ήττα με 3-0 από τη Δανία στο «Καραϊσκάκης».
Η UEFA όρισε διαιτητή για την αναμέτρηση τον 37χρονο Νορβηγό Έσπεν Έσκας, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Γιαν Έρικ Ένγκαν και Ίσαακ Ελίας Μπασέβκιν. Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Μοχαμάντ Ουσμάν Ασλάμ, ενώ στο VAR θα βρίσκονται ο Ολλανδός Πολ Φαν Μπέκελ και ο Νορβηγός Κρίστοφερ Χάγκενες.
