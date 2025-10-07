Η Εθνική του Ιβάν Γιοβάνοβιτς προπονήθηκε στου Ρέντη το πρωί της Τρίτης (7/10), πριν αναχωρήσει για Σκωτία, με τα νέα για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να είναι ευχάριστα.

Με πρωινή προπόνηση στις εγκαταστάσεις του Ρέντη ολοκληρώθηκε σήμερα (7/10) η προετοιμασία της Εθνικής ομάδας πριν από το ταξίδι της για τη Σκωτία. Οι διεθνείς, μετά το πρόγραμμα, γευμάτισαν όλοι μαζί και στις 16:30 αναχώρησαν αεροπορικώς με προορισμό τη Γλασκώβη, όπου θα συνεχιστεί η προετοιμασία εν όψει του κρίσιμου αγώνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Σε ό,τι αφορά τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, τα νέα είναι θετικά. Ο ποδοσφαιριστής αισθάνεται καλύτερα κι αναμένεται το βράδυ να ταξιδέψει απευθείας από το Βέλγιο στη Γλασκώβη, ώστε να ενσωματωθεί στην υπόλοιπη αποστολή. Ο νεαρός άσος της Γκενκ δε συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση, καθώς ταλαιπωρούνταν από ίωση, ωστόσο όλα δείχνουν πως θα είναι στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο ερχόμενο παιχνίδι.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι η Εθνική είχε περάσει με… θριαμβευτικό τρόπο από τη Γλασκώβη στις 25 Μαρτίου, όταν στα Play Offs του Nations League επικράτησε 3-0 των Σκωτσέζων. Τώρα, επιστρέφει στο «Χάμπντεν Παρκ» με στόχο να επαναλάβει μία ανάλογη εμφάνιση και να κάνει ακόμα ένα βήμα προς το μεγάλο όνειρο της πρόκρισης στο Μουντιάλ του 2026.