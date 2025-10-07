Προκριματικα Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026: Ο Ντεπάι έχασε τη πτήση για Ολλανδία λόγω... διαβατηρίου

Ο Μέμφις Ντεπάι δε κατάφερε να προλάβει τη πτήση του από τη Βραζιλία στην Ολλανδία, καθώς του έκλεψαν το διαβατήριο.

Ο Μέμφις Ντεπάι, ο οποίος αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στη Βραζιλία για λογαριασμό της Κορίνθιανς, έχασε την έναρξη του βασικού σταδίου της προετοιμασίας της Ολλανδίας, αφού ανέφερε ότι το διαβατήριό του κλάπηκε. Ο παίκτης επρόκειτο να πετάξει για την Ευρώπη την Κυριακή (05/10) το βράδυ, αλλά δεν μπόρεσε να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο λόγω αυτού του ατυχούς περιστατικού.

— Goals Side (@goalsside) October 6, 2025

Η Ολλανδική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δήλωσε ότι ο 31χρόνος επιθετικός κάνει «ό,τι είναι δυνατόν για να ενταχθεί στην εθνική ομάδα το συντομότερο δυνατό», ενώ ο προπονητής της εθνικής ομάδας, Ρόναλντ Κούμαν, αναφέρθηκε επίσης στο συμβάν αυτό στη καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου λέγοντας ότι: «Αυτό είναι ατυχές, ειδικά για το Μέμφις, αλλά και για εμάς. Ως προπονητής, θέλεις να ξεκινήσεις την προετοιμασία με ολόκληρη την ομάδα σου».

Ο πρώην τεχνικός της Μπαρτσελόνα πρόσθεσε ότι ελπίζει ο παίκτης να μπορέσει να ταξιδέψει το συντομότερο δυνατόν. «Υπάρχουν περιστάσεις που απλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Ελπίζουμε να μπορέσει να μας ενταχθεί στις προπονητικές εγκαταστάσεις το συντομότερο δυνατόν γιατί τον χρειαζόμαστε», κατέληξε.

Πράγματι ο Ντεπάι είναι αναπόσπαστο κομμάτι για την εθνική Ολλανδίας και από τους παίκτες που ο Κούμαν θεωρεί αναντικατάστατους. Άλλωστε στη προηγούμενη διακοπή του Σεπτεμβρίου τα δύο γκολ που πέτυχε εναντίον της Λιθουανίας του επέτρεψαν να ξεπεράσει τον Ρόμπιν Φαν Πέρσι και να γίνει ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών σημειώνοντας 51 γκολ σε 104 εμφανίσεις.

— Boomerang Bet (@Boomerang_SB) October 7, 2025

Οι «ορανιέ» θα αντιμετωπίσουν τη Πέμπτη (09/10) στη Βαλέτα τη Μάλτα και τη Κυριακή (12/10) θα υποδεχθουν στο Άμστερνταμ τη Φινλανδία ελπίζοντας να καταφέρουν να κάνουν το 2/2 και να εξασφαλίσουν τους 6 βαθμούς που θα τους δώσουν την πρώτη θέση στον όμιλο και ως εκ τούτου την απευθείας πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.