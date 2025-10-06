Συγκεντρώθηκαν στο ξενοδοχείο οι διεθνείς για τους αγώνες με Σκωτία και Δανία

Η πρώτη συγκέντρωση των διεθνών στο ξενοδοχείο και το πρόγραμμα για τα εκτός έδρας παιχνίδια με Σκωτία και Δανία.

Στο ξενοδοχείο έφτασαν σήμερα οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδος που βρέθηκαν στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια με την Σκωτία (09/10) και την Δανία (12/10) για την 3η και 4η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ αντίστοιχα, που καθορίσουν τις ελπίδες μας για την κατάληψη των δύο πρώτων θέσεων του ομίλου.

Σε σχέση με την αρχική αποστολή που είχε βγάλει ο Σέρβος τεχνικός υπήρξαν δύο διαφοροποιήσεις, αφού ο Ρέτσος τραυματίστηκε στο ματς με την Άρσεναλ και αντικαταστάθηκε από τον Μιχαηλίδη ενώ προστέθηκε σαν μία επιπλέον λύση και ο Παύλος Παντελίδης της Κηφισιάς εξαιτίας ίωσης που ταλαιπωρεί τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος θα ταξιδέψει όμως κανονικά.

Οι διεθνείς μας θα προπονηθούν το απόγευμα της Δευτέρας και την Τρίτη (07/10) θα αναχωρήσουν για την Σκωτία. Μόλις ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους εκεί, θα πετάξουν κατευθείαν για την Δανία, χωρίς να επιστρέψουν στην χώρα μας στο ενδιάμεσο, οπότε θα γυρίσουν μία και καλή μετά τον αγώνα με τους Δανούς.