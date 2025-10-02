Βραζιλία: Με Βινίσιους η αποστολή για τα φιλικά στην Ασία, εκτός ο Νεϊμάρ
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, Κάρλο Ανσελότι ανακοίνωσε την Τετάρτη (1/10) την αποστολή της Σελεσάο για τα δύο φιλικά που πρόκειται να δώσει μέσα στον Οκτώβριο με Ιαπωνία και Νότια Κορέα.
Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε και ο Βινίσιους, ο οποίος επιστρέφει στην εθνική του ομάδα μετά τις 11/6. Τελευταίο του ματς ήταν αυτό για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 κόντρα στην Παραγουάη, όπου οι Βραζιλιάνοι είχαν επικρατήσει με 1-0 ύσυερα από γκολ του 25χρονου.
Επιπλεόν, κάτι το οποίο δεν προκαλεί έκπληξη είναι το ότι ο Νεϊμάρ δε βρέθηκε στις επιλογές του Ανσελότι, καθώς αναρρώνει από τον τραυματισμό που υπέστη στον τετρακέφαλο και αναμένεται να επιστρέψει στην δράση από τις αρχές Νοεμβρίου.
Ο Ιταλός τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεση του επίσης τον Άλισον και τον Μαρκίνιος που είναι επίσης τραυματίες.
Αναλυτικά η αποστολή της Βραζιλίας
Τερματοφύλακες: Έντερσον, Μπέντο, Ούγκο Σόουζα
Αμυντικοί: Κάρλος Αγκούστο, Έντερ Μιλιτάο, Χενρίκε, Βάντερσον, Ντούγκλας Σάντος, Φαμπρίσιο Μπρούνο, Γκάμπριελ, Μπεράλντο, Γουέσλει
Μέσοι: Αντρέ, Μπρούνο Γκιμαράες, Ζοέλιντον, Κασεμίρο, Ζοάο Γκόμες, Λούκας Πακετά
Επιθετικοί: Εστεβάο, Μαρτινέλι, Ιγκόρ Χεσούς, Λουίζ Χενρίκε, Ματέους Κούνια, Ριτσάρλισον, Ροντρίγκο, Βινίσιους.
🚨 JUST IN: Brazil squad for the upcoming international break.— Madrid Universal (@MadridUniversal) October 1, 2025
— @tntsports pic.twitter.com/3UzDcOzRi3
