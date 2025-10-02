Βραζιλία: Με Βινίσιους η αποστολή για τα φιλικά στην Ασία, εκτός ο Νεϊμάρ

Βραζιλία: Με Βινίσιους η αποστολή για τα φιλικά στην Ασία, εκτός ο Νεϊμάρ

Νεϊμάρ - Βινίσιους

Επιστρέφει στην αποστολή της Βραζιλίας ο Βινίσιους Ζούνιορ για τα δύο φιλικά στην Ασία τον Οκτώβρη, την ώρα που ο Νεϊμάρ είναι ξανά εκτός αποστολής.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, Κάρλο Ανσελότι ανακοίνωσε την Τετάρτη (1/10) την αποστολή της Σελεσάο για τα δύο φιλικά που πρόκειται να δώσει μέσα στον Οκτώβριο με Ιαπωνία και Νότια Κορέα.

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε και ο Βινίσιους, ο οποίος επιστρέφει στην εθνική του ομάδα μετά τις 11/6. Τελευταίο του ματς ήταν αυτό για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 κόντρα στην Παραγουάη, όπου οι Βραζιλιάνοι είχαν επικρατήσει με 1-0 ύσυερα από γκολ του 25χρονου.

Επιπλεόν, κάτι το οποίο δεν προκαλεί έκπληξη είναι το ότι ο Νεϊμάρ δε βρέθηκε στις επιλογές του Ανσελότι, καθώς αναρρώνει από τον τραυματισμό που υπέστη στον τετρακέφαλο και αναμένεται να επιστρέψει στην δράση από τις αρχές Νοεμβρίου.

 

Ο Ιταλός τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεση του επίσης τον Άλισον και τον Μαρκίνιος που είναι επίσης τραυματίες.

Αναλυτικά η αποστολή της Βραζιλίας

Τερματοφύλακες: Έντερσον, Μπέντο, Ούγκο Σόουζα

Αμυντικοί: Κάρλος Αγκούστο, Έντερ Μιλιτάο, Χενρίκε, Βάντερσον, Ντούγκλας Σάντος, Φαμπρίσιο Μπρούνο, Γκάμπριελ, Μπεράλντο, Γουέσλει

Μέσοι: Αντρέ, Μπρούνο Γκιμαράες, Ζοέλιντον, Κασεμίρο, Ζοάο Γκόμες, Λούκας Πακετά

Επιθετικοί: Εστεβάο, Μαρτινέλι, Ιγκόρ Χεσούς, Λουίζ Χενρίκε, Ματέους Κούνια, Ριτσάρλισον, Ροντρίγκο, Βινίσιους.

