Η UEFA αναμένεται να λάβει απόφαση την επόμενη εβδομάδα σχετικά με το αν θα αναστείλει τη συμμετοχή του Ισραήλ, με τα περισσότερα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής να φέρονται υπέρ μίας αποβολής.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία σκοπεύει να συγκαλέσει την επόμενη εβδομάδα έκτακτη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής για να διεξαχθεί ψηφοφορία επί του θέματος, με μεγάλη πλειοψηφία μελών και ομοσπονδιών να τάσσονται υπέρ της αναστολής, σημειώνοντας ότι η Ρωσία παραμένει αποκλεισμένη από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Η UEFA, στην οποία το Ισραήλ είναι μέλος από το 1994, είχε πραγματοποιήσει αυτήν την εβδομάδα σοβαρές συζητήσεις σε ανώτατο επίπεδο για τα όσα εφιαλτικά συμβαίνουν στη Γάζα και τον τρόπο αντίδρασης της Ομοσπονδίας. Τον Αύγουστο, στον τελικό του Σούπερ Καπ μεταξύ Παρί Σεν Ζερμέν και Τότεναμ, είχε αναρτηθεί από την UEFA πανό με το μήνυμα: «Σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά, σταματήστε να σκοτώνετε αμάχους». Σύμφωνα με πληροφορίες αρκετοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι είχαν ρωτήσει την Ομοσπονδία εάν υπήρχε τρόπος να αποφύγουν να παίξουν με ισραηλινούς αντιπάλους.

Μια ενδεχόμενη αναστολή του Ισραήλ από την UEFA θα αύξανε την πίεση και προς τη FIFA να ακολουθήσει. Ωστόσο, η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία βρίσκεται σε δύσκολη θέση, κάτι όμως που θα αποφασίσει στις 2 Οκτωβρίου.

Ακόμη κι αν η FIFA δεν προχωρούσε σε αναστολή, ένας αποκλεισμός από την UEFA θα σήμαινε ουσιαστικά ότι το Ισραήλ δεν θα μπορούσε να συμμετάσχει, αφού η UEFA είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση των ευρωπαϊκών προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτό θα μπορούσε μάλιστα να βολέψει τον Ινφαντίνο, ο οποίος διατηρεί επίσης στενές σχέσεις με αραβικά κράτη, όπως η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Πηγές αναφέρουν ότι η κατάσταση είναι πρωτοφανής, καθώς παρόλο που τα προκριματικά του Μουντιάλ αποτελούν διοργάνωση της FIFA, στην πράξη η UEFA είναι αυτή που τα διαχειρίζεται.

Ένας αποκλεισμός θα έδινε επίσης σε Νορβηγία και Ιταλία - αντιπάλους του Ισραήλ στον ίδιο όμιλο και ένθερμους υποστηρικτές της αναστολής - επίσημο λόγο να μην αγωνιστούν εναντίον του, όπως συνέβη όταν αρκετές χώρες, μεταξύ τους και η Αγγλία, αρνήθηκαν να αντιμετωπίσουν τη Ρωσία.

Το Ισραήλ βρίσκεται στην 3η θέση του 9ου ομίλου των προκριματικών, πίσω από Νορβηγία και Ιταλία. Η Νορβηγική Ομοσπονδία είχε δηλώσει ότι θα δώριζε τα έσοδα από τον προγραμματισμένο αγώνα με το Ισραήλ στο Όσλο, στις 11 Οκτωβρίου, για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Παράλληλα, οι Νορβηγοί παίκτες εκφράζουν έντονα τη δυσαρέσκειά τους για τα γεγονότα στη Γάζα και πιέζουν με τη σειρά τους. Στις χώρες αυτές προσθέτουμε και την Ισπανία, αλλά και την Τουρκία.

Τα βρετανικά ΜΜΕ στέκονται και στην εθνικότητα του προέδρου της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο οποίος κατάγεται από τη Σλοβενία, η οποία την Πέμπτη έγινε η πρώτη χώρα της ΕΕ που επέβαλε ταξιδιωτική απαγόρευση στον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.