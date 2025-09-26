Τραμπ: Σκέφτεται να μεταφέρει αγώνες του Μουντιάλ 2026 για λόγους ασφαλείας, γράφει η Equipe
Σύμφωνα με την Equipe, o Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο αλλαγής τόπου διεξαγωγής για ορισμένους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, το οποίο συνδιοργανώνεται από τις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά, και του οποίου η κλήρωση είναι προγραμματισμένη για τις 5 Δεκεμβρίου στην Ουάσιγκτον. Αυτό θα γίνει εάν κρίνει ότι η κατάσταση στις αμερικανικές πόλεις που φιλοξενούν τους αγώνες είναι «επικίνδυνη».
Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για αυτή την πιθανότητα κατά τη διάρκεια ενημέρωσης με δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο το βράδυ της Πέμπτης (25/9), όταν ρωτήθηκε για τους αγώνες του Μουντιάλ της επόμενης χρονιάς που θα διεξαχθούν στο Σιάτλ και στο Σαν Φρανσίσκο.
Δείτε ΕπίσηςΚυβέρνηση Τραμπ για το Ισραήλ: «Θα κάνουμε τα πάντα για να μην αποκλειστεί από τα προκριματικά του Μουντιάλ»
Αναλυτικά όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ
«Θα φροντίσουμε ώστε αυτοί οι αγώνες να διεξαχθούν σε ασφαλείς συνθήκες, αυτές οι πόλεις διοικούνται από ακροαριστερούς εξτρεμιστές που δεν ξέρουν τι κάνουν, θα φροντίσουμε ώστε αυτοί οι αγώνες να διεξαχθούν σε ασφαλείς συνθήκες, αν πιστέψουμε ότι μια πόλη θα μπορούσε να είναι έστω και ελάχιστα επισφαλής για το Μουντιάλ, θα τη μεταφέρουμε σε άλλη πόλη».
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει την ίδια στάση και όσον αφορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, που είναι προγραμματισμένοι να γίνουν στο Λος Άντζελες:
«Όπως μάλλον γνωρίζετε, μετά την Ουάσιγκτον, θα πάμε στο Μέμφις και σε άλλες πόλεις (αναφερόμενος στις διαδοχικές αναπτύξεις της Εθνοφρουράς). Πολύ σύντομα, θα πάμε στο Σικάγο. Θα είναι ασφαλές για το Μουντιάλ. Αν θεωρήσω ότι δεν είναι ασφαλές, θα το μεταφέρουμε σε άλλη πόλη. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν αγώνες σε μη ασφαλείς συνθήκες. Θα αλλάξουμε ελαφρώς τις ημερομηνίες. Αλλά ελπίζω όλα να πάνε καλά και να μη χρειαστεί να μετακινήσουμε κανέναν αγώνα».
Donald Trump envisagerait de déplacer des matches de la Coupe du monde 2026 s'il estimera la situation dangereuse dans certaines villes— L'Équipe (@lequipe) September 26, 2025
➡️ https://t.co/zldM8nEdnm pic.twitter.com/7gBE91I8ze
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.