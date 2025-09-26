Ο Ντόναλντ Τραμπ σκέφτεται να μεταφέρει αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 σε άλλές πόλεις για λόγους ασφαλείας, όπως αποκάλυψε η Equipe.

Σύμφωνα με την Equipe, o Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο αλλαγής τόπου διεξαγωγής για ορισμένους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, το οποίο συνδιοργανώνεται από τις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά, και του οποίου η κλήρωση είναι προγραμματισμένη για τις 5 Δεκεμβρίου στην Ουάσιγκτον. Αυτό θα γίνει εάν κρίνει ότι η κατάσταση στις αμερικανικές πόλεις που φιλοξενούν τους αγώνες είναι «επικίνδυνη».

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για αυτή την πιθανότητα κατά τη διάρκεια ενημέρωσης με δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο το βράδυ της Πέμπτης (25/9), όταν ρωτήθηκε για τους αγώνες του Μουντιάλ της επόμενης χρονιάς που θα διεξαχθούν στο Σιάτλ και στο Σαν Φρανσίσκο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ

«Θα φροντίσουμε ώστε αυτοί οι αγώνες να διεξαχθούν σε ασφαλείς συνθήκες, αυτές οι πόλεις διοικούνται από ακροαριστερούς εξτρεμιστές που δεν ξέρουν τι κάνουν, θα φροντίσουμε ώστε αυτοί οι αγώνες να διεξαχθούν σε ασφαλείς συνθήκες, αν πιστέψουμε ότι μια πόλη θα μπορούσε να είναι έστω και ελάχιστα επισφαλής για το Μουντιάλ, θα τη μεταφέρουμε σε άλλη πόλη».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει την ίδια στάση και όσον αφορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, που είναι προγραμματισμένοι να γίνουν στο Λος Άντζελες:

«Όπως μάλλον γνωρίζετε, μετά την Ουάσιγκτον, θα πάμε στο Μέμφις και σε άλλες πόλεις (αναφερόμενος στις διαδοχικές αναπτύξεις της Εθνοφρουράς). Πολύ σύντομα, θα πάμε στο Σικάγο. Θα είναι ασφαλές για το Μουντιάλ. Αν θεωρήσω ότι δεν είναι ασφαλές, θα το μεταφέρουμε σε άλλη πόλη. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν αγώνες σε μη ασφαλείς συνθήκες. Θα αλλάξουμε ελαφρώς τις ημερομηνίες. Αλλά ελπίζω όλα να πάνε καλά και να μη χρειαστεί να μετακινήσουμε κανέναν αγώνα».