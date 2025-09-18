Η νέα θέση της Εθνικής Ελλάδος στο ranking της FIFA
Η Εθνική Ελλάδος ολοκλήρωσε το «παράθυρο» του Σεπτεμβρίου έχοντας μία νίκη κόντρα στην Λευκορωσία με 5-1 και μία ήττα απέναντι στην Δανία με 3-0 στα δύο παιχνίδια που έδωσε στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τα προκριματικά του Μουντιάλ.
Ο απολογισμός αυτός δεν ήταν όσο καλός θα ήθελε η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και πέρα από την βαθμολογία στον όμιλο, επηρεάσε και την θέση της Ελλάδας στο FIFA ranking, το οποίο ανανεώθηκε το πρωί της Πέμπτης (18/09) για τον μήνα Σεπτέμβριο.
Η νέα βαθμολογία μας βρήκε στην 40η θέση, δηλαδή μία χαμηλότερη από την προηγούμενη φορά, αφού με τα δύο αποτελέσματα που είχαμε μας αφαιρέθηκαν βαθμοί αντί να προστεθούν. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα έχασε 3,1 βαθμούς και πήγε στους 1.497,82 με αποτέλεσμα η Τσεχία, που έκανε μία νίκη και μία ισοπαλία παίρνοντας 7,89 βαθμούς, να την προσπεράσει.
Πίσω της βρίσκεται η Ουγγαρία που έχασε 8,56 βαθμούς, αφού είχε μία ισοπαλία και μία ήττα, με αποτέλεσμα να χάσει 8,56 πόντους και να πάει στους 1.483,62.
Δείτε την κατάταξη
