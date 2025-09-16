Μουντιάλ 2026, Ελλάδα: Sold out από τους φιλάθλους της Εθνικής σχεδόν έναν μήνα πριν τον αγώνα με τη Δανία!
Sold out στα εισιτήρια του αγώνα με την Δανία στην Κοπεγχάγη από τους Έλληνες φιλάθλους σχεδόν έναν μήνα πριν από τη διεξαγωγή του (12/10)!
Οι Έλληνες φίλαθλοι θα βρεθούν και στο Πάρκεν της Δανίας για να στηρίξουν την προσπάθεια της Εθνικής μας ομάδας. Όπως έγινε γνωστό την Τρίτη υπήρξε sold out για τα διαθέσιμα εισιτήρια για τους φίλους της Ελλάδας. Στο σύνολο στο Δανία - Ελλάδα θα βρεθούν σχεδόν 2.000 Έλληνες φίλαθλοι. Να θυμίσουμε πως οι διεθνείς μας ξεκίνησαν με εμφατική νίκη με τη Λευκορωσία και μετά με ήττα εντός από τη Δανία.
@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
