Η Νορβηγική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (NFF) ανακοίνωσε ότι τα έσοδα από τον προκριματικό αγώνα του Μουντιάλ μεταξύ Νορβηγίας και Ισραήλ, τον Οκτώβριο, θα διατεθούν στους «Γιατρούς Χωρίς Σύνορα», τον οργανισμό που παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Η NFF γνωστοποίησε τη συνεργασία της με την ανεξάρτητη οργάνωση, η οποία έχει προσφέρει επείγουσα ιατρική περίθαλψη σε περισσότερες από 70 χώρες που επλήγησαν από πολέμους, φυσικές καταστροφές και επιδημίες. Μάλιστα, η ομοσπονδία διευκρίνισε ότι τα χρήματα θα είναι «δεσμευμένα για την επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα».

«Έχουμε την ευκαιρία να προκριθούμε σε μια μεγάλη διοργάνωση για πρώτη φορά μετά από 26 χρόνια», δήλωσε η πρόεδρος της NFF, Λίζε Κλάβενες. «Την ίδια στιγμή, ο αγώνας διεξάγεται σε μια περίοδο που σημαδεύεται από σοβαρή ανθρωπιστική κρίση και βαθιές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

Δεν μπορούμε ούτε θέλουμε να μείνουμε αδιάφοροι απέναντι στην ανθρωπιστική τραγωδία που εκτυλίσσεται στην περιοχή, ιδίως στις δυσανάλογες επιθέσεις εναντίον αμάχων στη Γάζα. Θέλουμε να διαθέσουμε τα έσοδα σε έναν οργανισμό που σώζει ζωές καθημερινά στη Λωρίδα της Γάζας και παρέχει άμεση βοήθεια επί τόπου κι αυτό ακριβώς κάνουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα».

Η NFF πρόσθεσε ότι μετά την ανακοίνωση, μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες της Νορβηγίας, η οποία επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμη— προσέφερε επίσης τρία εκατομμύρια κορώνες (305.000 δολάρια, 224.200 λίρες) στους «Γιατρούς Χωρίς Σύνορα».

Η Κλάβενες έχει στο παρελθόν ζητήσει από τη FIFA να διερευνήσει τη συμμετοχή του Ισραήλ στις διοργανώσεις της, τονίζοντας ότι «το ποδόσφαιρο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με τρόπο που υπονομεύει τα διεθνώς αναγνωρισμένα δικαιώματα ή τις θεμελιωμένες νομικές αρχές».

Η NFF έχει επίσης στηρίξει οικονομικά ποδοσφαιρικά προγράμματα για παιδιά στη Γάζα και έχει αναλάβει μια μακροχρόνια πρωτοβουλία συνεργασίας με παλαιστινιακά σχολεία και προσφυγικούς καταυλισμούς, προωθώντας παράλληλα την ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου. Η Κλάβενες είχε εκφράσει αντίθεση και στη διοργάνωση του Μουντιάλ στη Ρωσία (2018) και στο Κατάρ (2022), υποστηρίζοντας ότι «τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα και η δημοκρατία» δεν ελήφθησαν υπόψη στην ανάθεση των διοργανώσεων.Θυμίζουμε, πως η αναμέτρηση με το Ισραήλ θα διεξαχθεί στο Οσλο στις 11 Οκτωβρίου.