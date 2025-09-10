Repost με νόημα: Ο Μπακασέτας ανέβασε τη συνέντευξη του Παπανικολάου
Ο αρχηγός της Εθνικής μπάσκετ, Κώστας Παπανικολάου στις δηλώσεις που ακολούθησαν έπειτα από την μεγάλη νίκη επί της Λιθουανίας με 87-76 και την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 άρπαξε την ευκαιρία και αντί να ασχοληθεί μονάχα με τα... επινίκεια ζήτησε την στήριξη της ομάδας του ποδοσφαίρου, που ένα βράδυ πριν είχε γνωρίσει μία σκληρή ήττα από την Δανία με 3-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης».
«Σαφέστατα το θέλαμε πάρα πολύ. Όπως πολύ σωστά είπε ο Γιάννης στο τέλος, δεν έχουμε κερδίσει κάτι ακόμα, δεν έχουμε καταφέρει κάτι, απλά δώσαμε στον εαυτό μας άλλη μια ευκαιρία για διάκριση. Το όνειρο είναι μπροστά και δεν μένει παρά να το κυνηγήσουμε.
Είμαστε ευλογημένοι που το ζούμε αυτό. Το μόνο που θέλω να πω κι επειδή είναι μετά από νίκη είναι ευκαιρία... Χθες το βράδυ παρακολουθώντας το βράδυ το ποδόσφαιρο μετά στα σόσιαλ είδα πολλούς να μειώνουν αυτά τα παιδιά και την προσπάθειά τους, μια πολύ ελπιδοφόρα γενιά που αν μη τι άλλο εκπροσωπούν την Ελλάδα. Το στενάχωρο δεν είναι ότι βλέπω μικρά παιδιά να το κάνουν που έχει γίνει συνήθειο, αλλά βλέπω και μεγαλύτερους σε ηλικία να κρίνουν παιδιά μικρότερα που έχουν διαγράψει μια πορεία και στο τέλος της ημέρας παλεύουν για τη χώρα μας. Όλοι οι γονείς λέμε ότι θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν καλοί άνθρωποι στην κοινωνία και χρήσιμοι. Όταν εμείς σαν παραδείγματα είμαστε έτσι, πώς περιμένουμε τα παιδιά μας να γίνουν αυτό που πρέπει να γίνουν; Κι αυτό έγινε τώρα στον αθλητισμό, αλλά είναι μια μικρογραφία. Όλοι πρέπει να αλλάξουμε το τσιπάκι και να βλέπουμε το θετικό, όχι το αρνητικό και την τοξικότητα».
Η κίνηση συγκίνησε όλους τους Έλληνες φιλάθλους, οι οποίοι τον αποθέωσαν στα social media, άγγιξε όμως και τους διεθνείς ποδοσφαιριστές μας, με πρώτο τον αρχηγό, Τάσο Μπακασέτα, ο οποίος έκανε repost το βίντεο με το κομμάτι αυτό των δηλώσεων κι έβαλε ένα emoticon με δύο χέρια που κάνουν χειραψία θέλοντας έτσι να ευχαριστήσει τον αρχηγό της μπασκετικής ομάδας που στάθηκε δίπλα στο ποδοσφαιρικό τμήμα, όταν εκείνοι το είχαν ανάγκη.
Η ανάρτηση του Τάσου Μπακασέτα
