Ο σούπερ σταρ της Νορβηγίας απολογήθηκε στον κίπερ των Μολδαβών, μετά το ευρύ 11-1 της Νορβηγίας, στο οποίο ο ίδιος σκόραρε πεντάκις!

Αναμφίβολα το αποτέλεσμα που ξεχώρισε από αυτό το «παράθυρο» για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 ήταν το εντυπωσιακό 11-1 της Νορβηγίας εις βάρος των Μολδαβών, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του 9ου ομίλου.

Απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Έρλινγκ Χάαλαντ, με τον στράικερ της Μάντσεστερ Σίτι να σημειώνει σχεδόν τα μισά γκολ της πατρίδας του, αφού έστειλε την μπάλα στα δίχτυα πέντε φορές! Έγινε έτσι ο πρώτος Νορβηγός που σκοράρει περισσότερα από 4 γκολ σε αγώνα προκριματικών, ενώ συνολικά έφτασε τα 48 γκολ σε 45 συμμετοχές με το εθνόσημο.

Ωστόσο, πέραν των γκολ, ο Χάαλαντ έδειξε πως αποτελεί και ένα παράδειγμα αθλητή. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο τερματοφύλακας των Μολδαβών, Κρίστιαν Αβράμ, ο υψηλόσωμος στράικερ τον πλησίασε κάποια στιγμή έτσι ώστε να του απολογηθεί για τη... μανία των Νορβηγών που σταμάτησαν στα 11 γκολ.

«Ο Χάαλαντ μου ζήτησε συγγνώμη, μου είπε πως έτρεχαν μετά από κάθε γκολ γιατί μετράει η διαφορά τερμάτων», είπε ο Αβράμ.