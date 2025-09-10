Πρόεδρος Βραζιλιάνικης Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας: «Σήμερα παίξαμε εναντίον του υψομέτρου, της διαιτησίας και των ball boys»

Σε δηλώσεις του μετά την ήττα της Βραζιλίας από τη Βολιβία με 1-0 ο πρόεδρος της Βραζιλιάνικης Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου έριξε τις ευθύνες για την ήττα στους διαιτητές, στα ball boys αλλά και στο... υψόμετρο.

Μετά την ήττα της Βραζιλίας με 1-0 από τη Βολιβία, στο γήπεδο «Ελ Άλτο» τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/09), ο Σαμίρ Ξάουντ, πρόεδρος της Βραζιλιάνικης Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, δήλωσε εξοργισμένος με πολλά γεγονότα πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη λήξη του αγώνα.

Ο Ξάουντ παραπονέθηκε όχι μόνο για το υψόμετρο των άνω των 4.000 μέτρων, αλλά και για τη διαιτησία, τους ball boys, ακόμη και για την τοπική αστυνομία, ενώ δήλωσε ακόμη ότι έχει καταγράψει όλες τις παρατυπίες και ότι θα τις προωθήσει στην Conmebol για την αναζήτηση μέτρων.

«Είναι θλιβερό αυτό που συνέβη εδώ σήμερα. Ήρθαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο και αυτό που είδαμε από την άφιξή μας ήταν ο ορισμός του αντί-ποδοσφαίρου. Ακόμα και με αυτό το υψόμετρο, των 4.000 μέτρων, παίξαμε ενάντια στη διαιτησία, ενάντια στην αστυνομία, ενάντια στα ball boys που έπαιρναν τις μπάλες από το γήπεδο, και τις αντικαθιστούσαν με άλλες πιο ξεφούσκωτες»

«Ένα πραγματικό χάος σήμερα. Αυτό δεν είναι αυτό που περιμένουμε για το Παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ούτε για το ποδόσφαιρο της Νότιας Αμερικής. Αυτό που θέλουμε είναι να το βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο. Αυτού του είδους η νοοτροπία, ειδικά όταν παίζεις σε υψόμετρο, δυσκολεύει το ποδόσφαιρο, και ακόμη περισσότερο όταν παίζεις κόντρα με 14 παίκτες στο γήπεδο. Ελπίζω η Conmebol να λάβει μέτρα, ακριβώς επειδή έχουμε καταγράψει τα πάντα. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, είναι παράλογο», ήταν τα τελευταία λόγια του προέδρου της Ομοσπονδίας προτού αποχωρήσει από το γήπεδο.

Samir Xaud, presidente da CBF, sobre o jogo contra a Bolívia.



"É uma tristeza o que ocorreu hoje aqui (El Alto). Viemos para jogar futebol e o que vimos desde a nossa chegada foi um antijogo. Jogamos contra arbitragem, contra polícia, contra gandulas — que tiraram as bolas de… pic.twitter.com/ohVi0BxXIo

— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) September 10, 2025