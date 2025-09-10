Ο Τζεντ Σπενς έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος Μουσουλμάνος που αγωνίζεται με την φανέλα της εθνικής Αγγλίας.

Ιστορική ήταν η 9η Σεπτεμβρίου για το αγγλικό ποδόσφαιρο και όχι τόσο για την εμφατική «πεντάρα» στην έδρα της Σερβίας. Συγκεκριμένα, ο Τζεντ Σπενς έγινε ο πρώτος Μουσουλμάνος ποδοσφαιριστής που αντιπροσωπεύει την ανδρική ομάδα της εθνικής ομάδας.

O μπακ της Τότεναμ, ο οποίος έχει κερδίσει θέση βασικού στα «Σπιρούνια» από την περσινή σεζόν και έπειτα από τρεις δανεισμούς εκτός Premier League, πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με την Αγγλία στο 69ο λεπτό όπου αντικατέστησε τον Ρις Tζέιμς, ενώ το σκορ ήταν 0-3.

Αν και η αγγλική ομοσπονδία δεν κρατάει αρχεία σχετικά με την θρησκεία των παικτών, θεωρείται ότι ο Σπενς είναι ο πρώτος Μουσουλμάνος που αγωνίζεται στην ανδρική ομάδα.

Σε δηλώσεις του μετά τη λήξη του αγώνα, ο 25χρονος δεν έκρυψε τη χαρά του για το ντεμπούτο του, τονίζοντας πως ό,τι συνέβη είναι μια ευλογία και πραγματικά απίστευτο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τζεντ Σπενς μετά το ντεμπούτο του

«Είναι ευλογία, είναι απίστευτο, ήμουν έκπληκτος, είναι απλώς απίστευτο, απλώς παίζω ποδόσφαιρο με χαμόγελο στο πρόσωπό μου, είμαι χαρούμενος, και τα υπόλοιπα θα έρθουν από μόνα τους.

Πρώτα απ’ όλα, προσεύχομαι πολύ, δείχνω ευγνωμοσύνη στον Θεό, στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου, στις πιο σκοτεινές στιγμές, πάντα πίστευα ότι ο Θεός ήταν στο πλευρό μου.

Όταν κερδίζω, όταν είμαι σε καλή στιγμή, πάλι δοξάζω τον Θεό, γιατί ήταν πάντα δίπλα μου. Η πίστη είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα».