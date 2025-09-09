Στο πρόσωπο του Ζινεντίν Ζιντάν βλέπουν στην Γαλλία ως τον διάδοχο του Ντιντιέ Ντεσάμπ για τον πάγκο της εθνικής μετά το Μουντιάλ 2026 το ερχόμενο καλοκαίρι.

Το τέλος της εποχής Ντιντιέ Ντεσάμπ στον πάγκο της εθνικής Γαλλίας πλησιάζει. Ο Γάλλος τεχνικός ανέλαβε την ομάδα το 2012 και την οδήγησε στη μεγάλη επιτυχία του 2018 με την κατάκτηση του Μουντιάλ.

Ο... εκλεκτός για να διαδεχθεί τον Ντεσάμπ, του οποίου το συμβόλαιο λήγει μετά το ερχόμενο Μουντιάλ δεν είναι κοινό μυστικό στους «κόλπους» της ομοσπονδίας της Γαλλίας. Ο σπουδαίος Ζινεντίν Ζιντάν μοιάζει ως το απόλυτο φαβορί για να διαδεχθεί τον νυν προπονητή των Γάλλων, με την «Equipe» να κάνει λόγο για ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας μετά το Μουντιάλ 2026.

Η Γαλλία έχει ριχτεί στη «μάχη» των προκριματικών και είναι το απόλυτο φαβορί για την απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ, σε έναν όμιλο με Ουκρανία, Ισλανδία και Αζερμπαϊτζάν. Να θυμίσουμε ότι ο Ζιντάν βρίσκεται εκτός πάγκων από το 2021 όταν και αποχώρησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης, την ομάδα στην οποία ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα.

Τώρα, ψάχνει τον επόμενο σταθμό της, ενώ μόλις μερικές ημέρες πριν, το όνομά του ακούστηκε έντονα για τον πάγκο της Φενέρμπαχτσε, η οποία πάντως όπως όλα δείχνουν θα πορευτεί με τον πρώην προπονητή του Βελγίου, Ντομένικο Τεντέσκο.