Από πότε η Εθνική έχει να κερδίσει εντός έδρας μία καλή ομάδα;

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta πέντε πράγματα για την Εθνική με αφορμή το χθεσινό παιχνίδι της.

Για την εθνική ομάδα το ερώτημα είναι απλό: Πότε γλίτωσε την ήττα εντός έδρας απέναντι σε ένα δυνατό αντίπαλο;

Το 0-3 από τη Δανία δεν είναι ένα μεμονωμένο αποτέλεσμα. Μόλις πριν λίγους μήνες ήταν το 0-1 από την Σκωτία. Το 2024 ήταν το 0-3 από την Αγγλία. Το 2023 ήταν το 0-1 από την Ολλανδία. Το 2021 ήταν το 0-1 από την Ισπανία. Το 2019 ήταν 0-3 από την Ιταλία. Το 2017 ήταν το 1-2 από το Βέλγιο.

Πλέον έχει γίνει κάτι το σύνηθες. Να χάνει η Εθνική μας εντός έδρας χωρίς μάλιστα καν να σκοράρει στις ήττες της, όταν υποδέχεται απλώς καλές έως πολύ καλές ομάδες.

Δεν λέω, υπάρχει μία βελτίωση, να κερδίζεις εντός έδρας τη Λευκορωσία, τη Φινλανδία, το ΕΙΡΕ, το Καζακστάν, το Γιβραλτάρ, το Κόσοβο, τη Βόρεια Ιρλανδία. Τουλάχιστον κάνει τα απολύτως απαραίτητα. Κι αυτά δεν είναι να τα υποτιμάς. Υπό την έννοια ότι όχι πολλά χρόνια πίσω, το 2020, έφερνε 0-0 εντός έδρας με την Σλοβενία και το Κόσοβο. Και λίγους μήνες μετά έφερνε 1-1 εντός έδρας με τη Γεωργία. Για να μην πάμε στο 2019, που έχανε, εντός έδρας πάντα, από την Αρμενία 2-3 κι έφερνε 1-1 με το Λίχτενσταϊν.

Η πρόοδος αυτή, όμως, δεν είναι αρκετή. Το δε χειρότερο είναι ένα. Εστιάζοντας στα εντός έδρας παιχνίδια (διότι αν δεν μπορείς να κερδίσεις στο σπίτι σου, τι πραγματικά τύχη μπορείς να έχεις), βλέπεις ότι η Εθνική Ελλάδας σχεδόν διαχρονικά έχει τεράστιο πρόβλημα να πάρει μία σπουδαία νίκη, να επικρατήσει μίας δυνατής ομάδας. Βαρέθηκα να ψάχνω από πότε έχει τέτοια νίκη. Και σταμάτησα να ψάχνω.

Βρήκα ένα 2-0 επί της Κροατίας το 2011, ένα 3-1 επί της Ρουμανίας το 2013 κι ένα 2-1 επί της Σουηδίας το 2021. Σιγά τις φοβερές νίκες δηλαδή, αλλά τέλος πάντων είναι τρεις νίκες απέναντι σε αντιπάλους που δεν είναι της πλάκας, σε διάστημα 15 ετών, ψάχνοντας από το 2010 κι έπειτα.

Πώς μπορείς πραγματικά να φτάσεις κάπου, όταν δεν μπορείς να αξιοποιήσεις την έδρα σου κα πάντα χάνεις όταν βρίσκεις ένα καλό αντίπαλο;

Άσχετο: Ο Ταρέμι για ένα κλικ δεν έγινε χθες ήρωας της Εθνικής Ιράν. Στο 87΄ κέρδισε αποβολή αντίπαλου, με ενέργεια έξω από την περιοχή του Ουζμπεκιστάν. Ο διαιτητής έδειξε κόκκινη κάρτα, αλλά παρενέβη το VAR και ακύρωσε την απόφαση του. Το Ιράν έπαιζε από το 3ο λεπτό με 10 παίκτες και τελικά έχασε στον τελικό με γκολ στο 120’, με το Ουζμπεκιστάν να χάνει και πέναλτι στο 117’. Και οι δύο ασιατικές ομάδες έχουν περάσει στα τελικά του Μουντιάλ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Η Δανία είχε οκτώ τελικές εντός εστίας, τουλάχιστον βάσει των χάϊλαϊτς του αγώνα. Από τις οκτώ τελικές, ο Τζολάκης είχε πέντε επεμβάσεις, ορισμένες δύσκολες. Δεν τις λες και…λίγες! Σε τέτοιο επίπεδο, όταν τρως οκτώ τελικές, είναι πολύ δύσκολο να μην φας γκολ.

Τα δύο πρώτα γκολ των Δανών είχαν το κοινό χαρακτηριστικό ότι ήταν εκτελέσεις από ακριβώς το ίδιο σημείο, λίγο αριστερά στο ημικύκλιο της περιοχής, και με κατεύθυνση την ίδια γωνία του Τζολάκη, την αριστερή. Πραγματικά πολύ καλά τελειώματα, παικτών που παίζουν στο αγγλικό και στο ισπανικό πρωτάθλημα. Στο τρίτο γκολ ρίσκαρε πολύ στην έξοδο του.

Σαν γενική εικόνα, πάντως, δεν μου έρχεται στο μυαλό κάποιος παίκτης χθες να έκανε περισσότερα πράγματα για την Εθνική από τον γκολκίπερ του Ολυμπιακού.

