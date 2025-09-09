Και πώς να κερδίσεις την Δανία με τρία αρνητικά ρεκόρ;

Η βαριά εντός έδρας ήττα που γνώρισε η Ελλάδα από την Δανία και τα τρία αρνητικό ρεκόρ επί Ιβάν Γιοβάνοβιτς που οδήγησαν σ' αυτήν.

Την πρώτη της ήττα από τον Νοέμβριο του 2024 κι εκείνο το εντός έδρας παιχνίδι με την Αγγλία στο ΟΑΚΑ γνώρισε το βράδυ της Δευτέρας (08/09) η Εθνική Ελλάδος και μάλιστα με το ίδιο βαρύ σκορ 3-0.

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δυσκολεύτηκε απέναντι στην σύγχρονη ομάδα που παρουσίασε στο «Γ. Καραϊσκάκης» ο Μπράιαν Ρίνερ, η οποία έκανε μία καλή εμφάνιση και πήρε απόλυτα δίκαια τη νίκη.

Η Εθνική ομάδα αντιμετώπισε πρόβλημα τόσο στην άμυνά της όσο και στην δημιουργία τελικών προσπαθειών κάνοντας τρία αρνητικά ρεκόρ που στην ουσία εξηγούν τόσο την εικόνα που έβγαλε στο χορτάρι όσο κι εκείνη του τελικού σκόρ.

Οι τρεις αρνητικές επιδόσεις που καταδεικνύουν την κακή εικόνα της Εθνικής

Η κακή εικόνα που είχε η Ελλάδα απέναντι στην Δανία αποτυπώνεται απόλυτα και στους αριθμούς στους οποίους θα ρίξουμε μια ματιά με την βοήθεια της κορυφαίας πλατφόρμας για ποδοσφαιρική ανάλυση, Wyscout.

Στα δέκα επίσημα παιχνίδια που ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει βρεθεί στον πάγκο της Εθνικής ομάδας δεν είχε ποτέ ξανά δεχθεί τόσο μεγάλη απειλή προς την εστία της.

Ο συνολικός αριθμός των τελικών που δέχθηκε (14), όσο κι εκείνων που κατέληξαν στην εστία (8), δηλαδή το 57,14% αυτών αποτελούν αρνητικά ρεκόρ στην εποχή του «στρατηγού» Ιβάν.

Όμως το νούμερο που δείχνει με μεγαλύτερη ακρίβεια το πόσο κινδύνεψε η άμυνα της Ελλάδας κόντρα στους Δανούς είναι το xGa. Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτυπώνει με μεγάλη ακρίβεια το πόσο ποιοτικές ήταν οι τελικές που δέχθηκε η Ελλάδα. Ποτέ ξανά δεν είχε φτάσει τα 2,23xGa, δηλαδή να αντιστοιχούν οι τελικές που μας έκαναν με 2,23 γκολ. Ακόμη και στην εντός έδρας ήττα από την πολύ ποιοτικότερη Αγγλία με 3-0 ο δείκτης αυτός έφτασε στο 1,82.

Το πρόβλημα όμως δεν αφορούσε όμως την άμυνα, αλλά ήταν συνολικό, αφού υπήρχε ζήτημα τόσο στην δημιουργία όσο και στην απειλή.

Η Εθνική Ελλάδος μέτρησε συνολικά 114 απώλειες μπάλας κόντρα στους Δανούς, ένα νούμερο που δεν έχει «γράψει» ποτέ ξανά με τον Σέρβο τεχνικό στον πάγκο. Έχανε δηλαδή την κατοχή της μπάλας 1,2 φορές το λεπτό.

Στο μεσαίο τρίτο του γηπέδου δε, που παρατηρήθηκε το μεγάλο πρόβλημα στο χθεσινό ματς, το 50 που έφτασαν, αποτέλεσε επίσης αρνητικό ρεκόρ.

Και πως να γίνει διαφορετικά όταν το ποσοστό επιτυχίας της στις πάσες κυμάνθηκε μόλις στο 82,99% έχοντας γράψει χαμηλότερο μόνο στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Αγγλία, όπου η Ελλάδα όμως δεν προσπάθησε να έχει την κατοχή και πήγε σ' ένα πολύ διαφορετικού στυλ παιχνιδιού, που απαιτούσε πιο μακρινές και ρισκαδόρικες πάσες.

Αυτή η δυσκολία που αντιμετώπισε στην κυκλοφορία είχε ως αποτέλεσμα να ρίξει στα... τάρταρα και την επιθετική απειλή της ομάδας, αφού η μπάλα δεν έφτανε μπροστά με καλές προϋποθέσεις.

Αποτέλεσμα; Η Εθνική Ελλάδος τελείωσε τον αγώνα έχοντας κάνει συνολικά τέσσερις τελικές, η μία εκ των οποίων κατέληξε στην εστία, η απειλή των οποίων έφτανε συνολικά τα 0,29xG.

Για να καταλάβετε πόσο χαμηλή είναι η επίδοση αυτή, χώρια ότι δεν έχει γίνει ποτέ ξανά επί Ιβάν (τελευταία φορά είχαμε 0,24xG κόντρα στην Γαλλία στην ήττα με 1-0 για τα προκριματικά του Euro στις 19/06/2023), το σύνολο των xG που «έγραψε» η Εθνική μας στα 95 λεπτά αυτού του αγώνα ισοδυναμούν με την αξία μίας καλής τελικής.

Καταλαβαίνει κανείς πως με τέτοιες επιδόσεις, η Εθνική δεν θα μπορούσε να έχει καλύτερη μοίρα στο χθεσινό παιχνίδι, που είχε απέναντί της ένα καλό και δουλεμένο σύνολο με ορισμένες ποιοτικές μονάδες.

Ακόμα και οι καλές ομάδες όμως έχουν κακές βραδιές και αυτό είναι που πρέπει τώρα να αποδείξουν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι παίκτες του στα επόμενα ματς του Οκτωβρίου. Ότι αυτή η βραδιά ήταν απλώς μία κακή παρένθεση.