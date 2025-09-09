Βαγιαννίδης:: «Δεν κάναμε το παιχνίδι που έπρεπε, ο κύριος λόγος της ήττας ήταν ο φόβος» (vid)

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης ανέφερε πως ο κύριος λόγος της ήττας από τη Δανία ήταν ο φόβος και ανέφερε πως με δύο στα δύο στα επόμενα παιχνίδια δεν χάθηκε τίποτα.

Η Εθνική ομάδα πραγματοποιώντας άσχημη εμφάνιση ηττήθηκε με 3-0 από τη Δανία στο Καραϊσκάκης για την 2η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μετά το τέλος του αγώνα ο Γιώργος Βαγιαννίδης μιλώντας στην κάμερα του ALPHA ανέφερε τα εξής:

Για το τι έφταιξε κι ήρθε η ήττα: «Πολλά δεν πήγαν καλά στο γήπεδο, από το ξεκίνημα του ματς μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Είναι ένα παιχνίδι που θα έπρεπε να απαιτήσουμε από τους εαυτούς μας πολλά περισσότερα σε κάθε πλευρά του γηπέδου. Είναι ένα παιχνίδι που όμοιό του θα συναντήσουμε κι άλλα σε αυτό το επίπεδο, ειδικά αν θέλουμε να περάσουμε στην τελική φάση του Μουντιάλ. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο έτοιμοι, πολύ πιο σοβαροί, θα μπορούσα να πω πάρα πολλές λέξεις. Οι ομάδες αυτού του επιπέδου είναι αυτές κόντρα στις οποίες πρέπει να ανταπεξέλθουμε και να ανταγωνιστούμε για να πετύχουμε τον στόχο μας που είναι κάτι πολύ μεγάλο».

Για το εάν η ελλιπής συγκέντρωση στα πρώτα λεπτά στοίχισε: «Σίγουρα είναι ένας παράγοντας η συγκέντρωση. Κατ’ εμέ ο κύριος λόγος της σημερινής εικόνας είναι ο φόβος. Δεν κάναμε το παιχνίδι που έπρεπε με την μπάλα στα πόδια. Έχουμε δει την ομάδα μας να κάνει παιχνίδια στο Γουέμπλεϊ και σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες. Πολύ καλύτερα παιχνίδια με την μπάλα στα πόδια. Σήμερα με τον κόσμο στο πλευρό μας δεν καταφέραμε να κρατήσουμε την μπάλα όπως έπρεπε, να δημιουργήσουμε τις φάσεις και για αυτόν τον λόγο υπήρχε αυτή η “τρέλα” στην άμυνα. Ήμασταν κουρασμένοι, δεν είχαμε καθαρό μυαλό όταν αμυνόμασταν και δεχθήκαμε τα γκολ».

Για το εάν χάθηκε τίποτα ή είμαστε ακόμα μέσα στο παιχνίδι της πρόκρισης: «Νομίζω ότι τα επόμενα δύο ματς μιλάνε από μόνα τους. Αν τα νικήσουμε είμαστε πάλι σε πλεονεκτική θέση. Δεν χάθηκε τίποτα. Σίγουρα είναι ένα χτύπημα αυτό. Αυτή η εικόνα δεν μας αξίζει να μείνει ως τελευταία γεύση».