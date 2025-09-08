Η Δανία πήρε προβάδισμα τριών τερμάτων απέναντι στην Ελλάδα χάρη στο γκολ του Χόιλουντ, παρά την προσπάθεια του Μαυροπάνου να διώξει.

Ο Ράσμους Χόιλουντ ήρθε από τον πάγκο και σκόραρε για την Δανία, η οποία στο 81' έφτασε και σε τρίτο τέρμα απέναντι στην Ελλάδα. Η φάση ξεκίνησε από την μπαλιά του Φόρχολντ στον χώρο για τον Ντόρτγκου που έτρεξε στην πλάτη του Τσιμίκα. Ο Τζολάκης βγήκε για να σταματήσει τον Δανό εξτρέμ, ο οποίος όμως τον πέρασε και πλάσαρε, η μπάλα παρά την προσπάθεια του Μαυροπάνου να διώξει σταμάτησε στο δεξί δοκάρι προτού ο Χόιλουντ την σπρώξει στα δίχτυα προ κενής εστίας για το 0-3.

Ο Χόιλουντ μάλιστα πανηγύρισε μπροστά από τους οπαδούς της Ελλάδας στο πέταλο, δημιουργώντας την έντονη αντίδραση των τελευταίων.