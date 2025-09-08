Ελλάδα - Δανία: Ο Χόιλουντ έκανε το 0-3 προ κενής εστίας (vid)
Ο Ράσμους Χόιλουντ ήρθε από τον πάγκο και σκόραρε για την Δανία, η οποία στο 81' έφτασε και σε τρίτο τέρμα απέναντι στην Ελλάδα. Η φάση ξεκίνησε από την μπαλιά του Φόρχολντ στον χώρο για τον Ντόρτγκου που έτρεξε στην πλάτη του Τσιμίκα. Ο Τζολάκης βγήκε για να σταματήσει τον Δανό εξτρέμ, ο οποίος όμως τον πέρασε και πλάσαρε, η μπάλα παρά την προσπάθεια του Μαυροπάνου να διώξει σταμάτησε στο δεξί δοκάρι προτού ο Χόιλουντ την σπρώξει στα δίχτυα προ κενής εστίας για το 0-3.
Ο Χόιλουντ μάλιστα πανηγύρισε μπροστά από τους οπαδούς της Ελλάδας στο πέταλο, δημιουργώντας την έντονη αντίδραση των τελευταίων.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.