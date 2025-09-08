Η Εθνική μας ομάδα θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη Δανία στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» (21.45 - Αlpha) στη 2η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2026, επιζητώντας το δύο στα δύο.

Μετά το 5-1 επί της Λευκορωσίας η Ελλάδα αντιμετωπίζει απόψε τη Δανία που δεδομένα θα αποτελέσει αγώνα με πιο υψηλό συντελεστή δυσκολίας. Αυτό φυσικά δεν αλλάζει τη στόχευση για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ως προς τη δεύτερη πλέον αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 .

Ο στόχος είναι το 2/2 ώστε να αποκτήσει βαθμολογικό αβαντάζ σε αυτή τη φάση και τον πρώτο κύκλο των αγώνων του 3ου ομίλου κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου. Οι Δανοί στο πρώτο τους παιχνίδι είχαν αναδειχθεί ισόπαλοι 0-0 εντός έδρας εναντίον της Σκωτίας η οποία απόψε αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λευκορωσία.

Η βαθμολογία στον όμιλο

ΟΜ. ΓΚ.Υ.-ΓΚ. Κ.

1. Ελλάδα 5-1 3

2. Δανία 0-0 1

3. Σκωτία 0-0 1

4. Λευκορωσία 1-5 0

Αναλυτικά το πρόγραμμα αγώνων του 3ου ομίλου

1η αγωνιστική

05/09/2025, 21:45: Ελλάδα - Λευκορωσία 5-1

05/09/2025, 21:45: Δανία – Σκωτία 0-0

2η αγωνιστική

08/09/2025, 21:45: Λευκορωσία - Σκωτία

08/09/2025, 21:45: Ελλάδα - Δανία

3η αγωνιστική

09/10/2025, 21:45: Λευκορωσία - Δανία

09/10/2025, 21:45 Σκωτία - Ελλάδα

4η αγωνιστική

12/10/2025, 19:00: Σκωτία - Λευκορωσία

12/10/2025, 21:45: Δανία – Ελλάδα

5η αγωνιστική

15/11/2025, 21:45: Ελλάδα - Σκωτία

15/11/2025, 21:45: Δανία – Λευκορωσία

6η αγωνιστική

18/11/2025, 21:45: Λευκορωσία - Ελλάδα

18/11/2025, 21:45: Σκωτία - Δανία

Τα κριτήρια ισοβαθμίας

1. Συνολική διαφορά τερμάτων

2. Καλύτερη επίθεση

3. Τα μεταξύ τους παιχνίδια

4. Η διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους ματς

5. Η καλύτερη επίθεση στα μεταξύ τους ματς

6. Καλύτερη εκτός έδρας επίθεση στα μεταξύ τους ματς

7. Βαθμολογία Fair Play

8. Κλήρωση