Ο τεχνικός της Δανίας Μπρίαν Ρίμερ είναι πιθανό να παίξει κόντρα στην Εθνική με έναν φορ, τον Ντόλμπεργκ. Οι φιλοξενούμενοι θα έχουν 1.300 οπαδούς στο πλευρό τους.

Η Δανία έμεινε στο 0-0 με τη Σκωτία εντός έδρας και με το καλημέρα είδε την Εθνική μας να περνάει στην κορυφή.

Ο τεχνικός Μπρίαν Ρίμερ δέχθηκε έντονη κριτική για την εικόνα της ομάδας και τις επιλογές του στον αγώνα της πρεμιέρας και στο ντέρμπι του τρίτου ομίλου με στόχο ένα εισιτήριο για το Μουντιάλ 2026, είναι πιθανό να προχωρήσει σε αλλαγές.

Όπως ανέφεραν στο Gazzetta Δανοί δημοσιογράφοι που έχουν έρθει στην Αθήνα (16 δημοσιογράφοι συνοδεύουν την αποστολή), οι αλλαγές σε σχέση με το 4-4-2 κόντρα στους Σκωτσέζους είναι οι εξής:

Ο Ντόργκου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να παίξει στο αριστερό άκρο της άμυνας, αντί του Μέλε, ο οποίος είναι συμπαίκτης του Κουλιθεράκη στη Βόλφσμπουργκ.

Στο δεξί άκρο της επίθεσης αντί του Ντρέιερ όλα δείχνουν ότι θα ξεκινήσει ο Αντρέας Σκοβ Όλσεν, που ήταν πέρσι με τον Τζόλη στην Μπριζ και φέτος είναι με τον Κουλιεράκη στη Βόλφσμπουργκ.

Στην κορυφή της επίθεσης είναι πολύ πιθανό να μείνει ο Ντόλμπεργκ, τον οποίο είδαμε πρόσφατα στα ματς της Άντερλεχτ με την ΑΕΚ. Έτσι, θα μείνει στον πάγκο ο Μπίερεθ της Μονακό.

Σε ό,τι αφορά τον Χόιλουντ, είναι αουτσάιντερ, διότι δεν έχει χρόνο συμμετοχής έως τώρα στη Νάπολι και δεν βρίσκεται στο 100%.

Ο Γιοβάνοβιτς σκεπτικός κοιτάει τις σημειώσεις του, ενώ οι διεθνείς κάνουν προθέρμανση.

Ο Φρόχολντ το νέο αστέρι

Στην περίπτωση, λοιπόν, που παίξει με έναν φορ ο Ρίμερ η διάταξη θα μετατραπεί σε 4-3-3. Η μία θέση που παίζεται είναι στο κέντρο. Ο 19χρονος Φρόχολντ αποκαλείται «μηχανή» από τους Δανούς. Ήταν τρομερός πέρσι με την Κοπεγχάγη, πουλήθηκε στην Πόρτο και είναι ένα τρεχαντήρι στον άξονα.

Ο Ρίμερ θα προτιμήσει είτε τον νεαρό ταχύτατο μέσο, ο οποίος έχει και τρομερή φυσική δύναμη είτε τον πιο έμπειρο Γκρόνμπεκ.

Ετσι, στο τέρμα θα είναι ο Σμάιχελ, δεξί μπακ ο Ράσμους Κρίστενσεν της Άιντραχτ, αριστερά Τόργκου ή Μέλε και στόπερ θα παίξουν οι Άντερσεν, Αντρέας Κρίστενσεν της Μπαρτσελόνα.

Σίγουροι στη μεσαία γραμμή είναι ο Χιούλμαντ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, συμπαίκτης πλέον με Βαγιαννίδη, Ιωαννίδη και ο Χόιμπιεργκ της Μαρσέιγ. Ο τρίτος θα είναι ο Φρόχολντ ή ο Γκρόνμπεκ της Τζένοα.

Δεξί εξτρέμ θα είναι ο Σκοβ Όλσεν, αριστερό εξτρέμ, ο ποιοτικός Ντάμσγκααρντ της Μπρέντφορντ και στην κορυφή ο Ντόλμπεργκ με τον Μπίερεθ να έχει λιγότερες πιθανότητες.

Με 1.300 οπαδούς

Οι Δανοί οπαδοί είναι γνωστό ότι ακολουθούν παντού την εθνική τους ομάδα. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουν και στην Ελλάδα, οι φιλοξενούμενοι διέθεσαν τα εισιτήριά τους και θα έχουν 1.300 «ρόλιγκανς» στο «Γ. Καραϊσκάκης».