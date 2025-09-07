Φερνάντο Σάντος: Επική ερώτηση δημοσιογράφου για... απευθείας πτήση προς Πορτογαλία μετά την πεντάρα (vid)
Το φυσάνε και δεν κρυώνει στο Αζερμπαϊτζάν το «βαρύ» 5-0 από την Ισλανδία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Αποτέλεσμα που έχει φέρει τον Φερνάντο Σάντος σε πολύ δύσκολη θέση.
Ο Πορτογάλος τεχνικός των Αζέρων δέχθηκε τα... πυρά του Γ.Γ. της Ομοσπονδίας της χώρας, Γιαχανγκίρ Φαραγιουλάγιεφ, που εμμέσως πλην σαφώς τον... κάλεσε σε παραίτηση, ωστόσο ο Σάντος απάντησε κατηγορηματικά ότι δεσμεύεται από συμβόλαιο, το οποίο και έχει μάθει να τηρεί.
Αυτό πάντως που έκανε αίσθηση στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα από τους Ισλανδούς, ήταν ερώτηση δημοσιογράφου. Ο οποίος σε πολύ σοβαρό ύφος ρώτησε τον Σάντος εάν υπήρχε απευθείας πτήση από την Ισλανδία για την Πορτογαλία, με τον 70χρονο προπονητή να κουνάει αρνητικά το κεφάλι του!
Ouch. This journalist apparently asked Santos if there was a direct flight from Iceland to Portugalpic.twitter.com/3YUt0n16Ib— Sean Gillen (@SeanGillen9) September 7, 2025
