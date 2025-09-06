Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Λύγισε την αξιόμαχη Κύπρο η Αυστρία, βαθμός στο 90΄+3΄για την Ιρλανδία
6ος Όμιλος
Το χαμόγελο της Ουγγαρίας «έσβησε» στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης με την Ιρλανδία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, καθώς η τελευταία σκόραρε στο φινάλε φέρνοντας το ισόπαλο 2-2. Σε ένα ματς που οι Ούγγροι είχαν προηγηθεί με δύο γκολ πριν το ημίχρονο, αρχικά με τον Βάργκα (2') και στη συνέχεια με τον Σάλαϊ (15'). Η αντίδραση της Ιρλανδίας ήρθε στο β' μέρος, όταν ο Φέργκιουσον μείωσε (49'), ενώ στο 52' ο Σάλαϊ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα αφήνοντας την ομάδα του με δέκα. Η ψυχρολουσία για την Ουγγαρία, που την επόμενη αγωνιστική υποδέχεται την Πορτογαλία, ήρθε στο 90+3' όταν και δέχθηκε την ισοφάριση από τον Άιντα.
Αποτελέσματα
Αρμενία - Πορτογαλία 0-5
Ιρλανδία - Ουγγαρία 2-2
Βαθμολογία
1. Πορτογαλία 3 (5-0), 1 ματς
2. Ουγγαρία 1 (2-2), 1 ματς
3. Ιρλανδία 1 (2-2), 1 ματς
4. Αρμενία 0 (0-5), 1 ματς
Επόμενη αγωνιστική (9/9)
Ουγγαρία - Πορτογαλία
Αρμενία - Ιρλανδία
8ος Όμιλος
Πάλεψε, αλλά στο τέλος... λύγισε απέναντι στην Αυστρία. Η Κύπρος ύψωσε τείχος σε αντίπαλο έδαφος, έβαλε δύσκολα σπαζοκεφαλιά στους γηπεδούχους, οι οποίοι ωστόσο βρήκαν τον τρόπο για να πάρουν τη νίκη με 1-0 και να παραμείνουν στη δεύτερη θέση του ομίλου τους. Οι Αυστριακοί είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων αλλά δυσκολεύονταν να απειλήσουν σοβαρά τα καρέ της Κύπρου, μέχρι το 54΄. Η Αυστρία κέρδισε πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Ζάμπιτσερ για να χαρίσει το τρίποντο στην ομάδα του Ραλφ Ράνγκνικ, η οποία παρέμεινε στο -3 από την πρωτοπόρο Βοσνία. Την ίδια στιγμή η Κύπρος περιορίστηκε στην τέταρτη θέση με τρεις βαθμούς.
ην ίδια ώρα η Βοσνία έστησε αναμενόμενο πάρτι στο Σαν Μαρίνο, το οποίο διέλυσε με 6-0 και παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου. Το αριθμητικό πλεονέκτημα που απέκτησαν από το 16΄με την αποβολή του Γκολινούτσι απλοποίησε ακόμα περισσότερο το έργο των φιλοξενούμενων που προηγήθηκαν με τον Ταχίροβιτς πέντε λεπτά αργότερα. Στο β΄μέρος ακολούθησε... καταιγισμός από γκολ, με τον Τζέκο να σκοράρει δυο φορές σε ισάριθμα λεπτά (70΄,72΄) για να ανεβάσει το σκορ στο 3-0, με τα γκολ των Μπαζντάρ, Αλχμπέντοβιτς και Μούγακιτς στο τελευταίο δεκάλεπτο να διαμορφώνουν το τελικό 6-0.
Αποτελέσματα
Αυστρία - Κύπρος 1-0
Σαν Μαρίνο - Βοσνία 0-6
Βαθμολογία
1. Βοσνία Ερζεγοβίνη 12 (10-1), 4 ματς
2. Αυστρία 9 (7-1), 3 ματς
3. Ρουμανία 6 (8-4), 4 ματς
4. Κύπρος 3 (3-4), 3 ματς
5. Σαν Μαρίνο 0 (1-17), 5 ματς
Επόμενη αγωνιστική (9/9)
Βοσνία - Αυστρία
Κύπρος - Ρουμανία
