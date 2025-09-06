Παναθηναϊκός: Ο Ντέσερς αντικατέστησε τον Οσιμέν
Ο Σίριλ Ντέσερς αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα της Νιγηρίας στο εντός έδρας ματς με την Ρουάντα για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, στην αφρικανική ζώνη.
Ο 30χρονος (8/12/94) φορ του Παναθηναϊκού έμεινε στον πάγκο, αλλά ο άσος της Γαλατασαράι Βίκτορ Οσιμέν τραυματίστηκε και στο 35' πήρε τη θέση του ο Ντέσερς. Ο έμπειρος επιθετικός του Παναθηναϊκού, ωστόσο, έγινε αλλαγή στο 87'. Στη θέση του μπήκε ο πρώην στόπερ του ΠΑΟΚ Τροστ Εκόνγκ, ώστε οι γηπεδούχοι να κρατήσουν το σκορ.
Ο άσος του τριφυλλιού δεν σκόραρε, αλλά η ομάδα του βρήκε τον τρόπο να πάρει τη νίκη με 1-0. Έτσι, προσπέρασε τη Ρουάντα που έχει 8 βαθμούς και με 10 ανέβηκε στην τρίτη θέση, έπειτα από 7 αγωνιστικές. Απέχει πολύ, όμως, από την κορυφή, όπου βρίσκεται η Νότιος Αφρική με 16 βαθμούς. Δεν είναι επίσης ούτε δεύτερη.
Εκεί είναι το Μπενίν με 11 και η Νιγηρία του Ντέσερς ουσιαστικά δίνει μάχη για να πάρει μία θέση στα playoffs, που θα γίνουν τον Νοέμβριο, ώστε να έχει μία δεύτερη ευκαιρία για την πρόκριση.
Ο Ντέσερς με αυτή τη συμμετοχή έφτασε τις εννέα με την εθνική ομάδα της πατρίδας του, ενώ έχει σημειώσει τρία γκολ.
Dessers subbed off after being subbed on. #WCQ2026 pic.twitter.com/oNk2svGMo1— Football24/7 (@foet247europa) September 6, 2025
