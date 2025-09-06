Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Ιδανική πρεμιέρα με λάμψη Ρονάλντο για την Πορτογαλία, συνέχισε το απόλυτο η Αγγλία
6ος Όμιλος
Ιδανική η πρεμιέρα της Πορτογαλίας στον 6ο όμιλο για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να να πρωταγωνιστεί, η Πορτογαλία επικράτησε εκτός έδρας της Αρμενίας με 5-0 παίρνοντας τους πρώτους της τρεις βαθμούς.
Ήδη από τα πρώτα λεπτά φάνηκε η... διάθεση των παικτών του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ και στο 10' η Πορτογάλοι προηγήθηκαν με την κεφαλιά του Φέλιξ μετά τη σέντρα του Κανσέλο.Ο αρχηγός Ρονάλντο ανέλαβε στο 21' μετά το «γλυκό» σερβίρισμα του Νέτο και με προβολή στην κίνηση έκανε το 2-0. Με το πόδι στο... γκάζι, η Πορτογαλία σκόραρε ξανά στο 32' με τον Κανσέλο που έγινε από δημιουργός εκτελεστής μετά την... αναμπουμπούλα στην άμυνα των Αρμένιων.
Με το... καλημέρα στο β' μέρος, ο Ρονάλντο σκόραρε ένα γκολ μοναδικής ομορφιάς, όπως μόνος αυτός ξέρει. Με μία... ρουκέτα έξω από την περιοχή έφτασε τα 942 γκολ καριέρας και τα 140 με το εθνόσημο, προτού ο Μαρτίνεθ τον αποσύρει από τον αγώνα. Οι Πορτογάλοι κατέβασαν ρυθμούς, με τον Φέλιξ να προσθέτει το «κερασάκι» στο 61' για το τελικό 5-0.
Αποτελέσματα
Αρμενία - Πορτογαλία 0-5
Βαθμολογία
1. Πορτογαλία 3 (5-0), 1 ματς
2. Ουγγαρία 0
3. Ιρλανδία 0
4. Αρμενία 0 (0-5), 1 ματς
Επόμενη αγωνιστική (9/9)
Ουγγαρία - Πορτογαλία
Αρμενία - Ιρλανδία
11ος Όμιλος
Πρόσω ολοταχώς για την πρωτιά του ομίλου και το απευθείας εισιτήριο για την τελική φάση του Μουντιάλ 2026 έχει βάλει η Αγγλία. Μπορεί να μην εντυπωσίασαν, αλλά τα Τρία Λιοντάρια πήραν αυτό που ήθελαν με τη νίκη 2-0 επί της Ανδόρας και συνεχίζουν απόλυτα στην κορυφή του ομίλου τους. Οι Άγγλοι άνοιξαν το σκορ στο 25΄με αυτογκόλ του Γκαρσία, ο οποίος έβαλε απρόσεκτα το κεφάλι του για να απομακρύνει μια σέντρα και τελικά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.
Τη νίκη σφράγισε ο Ντέκλαν Ράις στο 67΄, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με σκαστή κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Ρις Τζέιμς για το 4/4 στον όμιλο. Κάπως έτσι διατήρησε τη διαφορά στο +5 από τη δεύτερη Σερβία, η οποία νωρίτερα δραπέτευσε από την έδρα της Λετονίας με σκορ 1-0.
Αποτελέσματα
Λετονία - Σερβία 0-1
Αγγλία - Ανδόρα 2-0
Βαθμολογία
1. Αγγλία 12 (8-0), 4 ματς
2. Σερβία 7 (4-0), 3 ματς
3. Αλβανία 5 (4-3), 4 ματς
4. Λετονία 4 (2-5), 4 ματς
5. Ανδόρα 0 (0-8), 5 ματς
Επόμενη αγωνιστική (9/9)
Σερβία - Αγγλία
Αλβανία - Λετονία
