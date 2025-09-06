Ρονάλντο: Πιτσιρικάς έβαλε τα κλάματα όταν τον πήρε αγκαλιά ο Πορτογάλος (vid)
Μια ιδιαίτερη στιγμή έζησε ένας πιτσιρικάς που είχε την τύχη να συνοδεύσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον αγωνιστικό χώρο για την αναμέτρηση της Πορτογαλίας απέναντι στην Αρμενία στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.
Εμφανώς συγκινημένος δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του και λύγισε μπροστά στον Πορτογάλο, ο οποίος χαμογελαστός τον πήρε μια ζεστή αγκαλιά. Το σχετικό στιγμιότυπο δεν άργησε να πάρει viral διαστάσεις στα social media, τα οποία εξήραν τον Ρονάλντο για την αντίδρασή του.
🥺Portekiz - Ermenistan maçının seremonisinde Cristiano Ronaldo ile sahaya çıkan çocuk, duygusal anlar yaşadı— Fotomaç (@fotomac) September 6, 2025
pic.twitter.com/U3FevckcE3
