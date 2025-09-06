Ιδιαίτερη στιγμή ήταν για έναν πιτσιρικά η συνάντηση με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος εμφανώς συγκινημένος λύγισε σε δάκρυα όταν ο Πορτογάλος τον πήρε αγκαλιά.

Μια ιδιαίτερη στιγμή έζησε ένας πιτσιρικάς που είχε την τύχη να συνοδεύσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον αγωνιστικό χώρο για την αναμέτρηση της Πορτογαλίας απέναντι στην Αρμενία στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

Εμφανώς συγκινημένος δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του και λύγισε μπροστά στον Πορτογάλο, ο οποίος χαμογελαστός τον πήρε μια ζεστή αγκαλιά. Το σχετικό στιγμιότυπο δεν άργησε να πάρει viral διαστάσεις στα social media, τα οποία εξήραν τον Ρονάλντο για την αντίδρασή του.