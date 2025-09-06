Με υπογραφή του Βλάχοβιτς και με τον Λούκα Γιόβιτς να βρίσκει δίχτυα με γκολάρα αλλά από θέση οφσάιντ, η Σερβία λύγισε με 1-0 τη Λετονία και βρίσκεται σε δρόμο μπαράζ.

Νίκη που τη διατηρεί σε τροχιά play-offs για την τελική φάση του Μουντιάλ 2026 πανηγύρισε η Σερβία. Με τους Λούκα Γιόβιτς και Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο αρχικό σχήμα, οι Σέρβοι λύγισαν με 1-0 τη Λετονία και ανέβηκαν στη δεύτερη θέση του ομίλου τους, δυο βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Αγγλία.

Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημείωσε ο Ντούσαν Βλάχοβιτς στο 12΄, καθώς το τρομερό βολέ του Γιόβιτς δέκα λεπτά αργότερα ακυρώθηκε για οφσάιντ του επιθετικού της ΑΕΚ που αγωνίστηκε συνολικά για 74 λεπτά.

Από την πλευρά του σε ολόκληρη την αναμέτρηση αγωνίστηκε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ, ο οποίος για ακόμα μια φορά πήρε φανέλα βασικού με το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα.

Η βαθμολογία του ομίλου

1. Αγγλία 9 (6-0), 3 ματς

2. Σερβία 7 (4-0), 3 ματς

3. Αλβανία 5 (4-3), 4 ματς

4. Λετονία 4 (2-5), 4 ματς

5. Ανδόρα 0 (0-8), 4 ματς