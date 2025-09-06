Ο Λούκα Γιόβιτς πέτυχε ένα γκολ απίστευτης ομορφιάς στην αναμέτρηση της Σερβίας με τη Λετονία για προκριματικά του Μουντιάλ 2026, το οποίο όμως ακυρώθηκε καθώς ήταν εκτεθειμένος.

Φανέλα βασικού για την κρίσιμη αναμέτρηση της Σερβίας στην έδρα της Λετονίας στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 πήρε ο Λούκα Γιόβιτς.

Το καλοκαιρινό απόκτημα της ΑΕΚ μάλιστα κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο ήταν εκτεθειμένος και ακυρώθηκε. Βέβαια, αυτό δεν στάθηκε αρκετό για να... σβήσει την εκτελεστική δεινότητα του Γιόβιτς, καθώς το τέρμα ήταν αυτό που λέμε «χάρμα οφθαλμών». Έπιασε το βολέ στην κίνηση στέλνοντας την μπάλα πρώτα στο οριζόντιο δοκάρι και μετά στα δίχτυα χωρίς να αφήσει περιθώριο αντίδρασης στον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Ο Σέρβος όμως βρισκόταν σε εμφανή θέση οφσάιντ και έτσι το γκολ του δεν μέτρησε.