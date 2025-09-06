Η ανανεωμένη Εθνική του Ιβάν Γιοβάνοβιτς συνδυάζει φρεσκάδα, πολυφωνία στην επίθεση, αποτελεσματική άμυνα κι έχει κάθε λόγο να ελπίζει πως θα πάρει το «εισιτήριο» για το Μουντιάλ του 2026.

Η πρεμιέρα των προκριματικών για το Μουντιάλ 2026 εξελίχθηκε σε ένα «γαλανόλευκο» πάρτι για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Στο «Γ. Καραϊσκάκης» η Ελλάδα σκόρπισε με 5-1 τη Λευκορωσία, ύστερα από ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο με τέσσερα γκολ από τους διεθνείς μας.

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έστειλε μήνυμα πρόκρισης στην τελική φάση της διοργάνωσης το επόμενο καλοκαίρι, έχοντας το ηθικό της ακμαιότατο μετά την πρώτη εμφάνισή του.

Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να μειώσουν μόνο από την άσπρη βούλα, ενώ η Εθνική είχε την πολυτέλεια να βλέπει πέντε διαφορετικούς παίκτες της να σκοράρουν. Είκοσι τελικές μόνο στο πρώτο μέρος και το βλέμμα πλέον στρέφεται στο κομβικό ματς της Δευτέρας (8/9) με τη Δανία, με τον Σέρβο προπονητή να έχει πολλούς λόγους να ελπίζει πως θα κάνει το 2/2.

Το πρωτόγνωρο επιθετικό ταλέντο και η εκτελεστική δεινότητα

Το πιο εντυπωσιακό στατιστικό της Εθνικής μας επί εποχής Γιοβάνοβιτς είναι η συνέπειά της στο σκοράρισμα. Σε μόλις 11 παιχνίδια η Ελλάδα έχει σημειώσει 27 γκολ, έχει δηλαδή μέσο όρο 2,48 γκολ ανά αγώνα!

Στα τέσσερα πιο πρόσφατα ματς της δε, έχει καταγράψει 16 τέρματα, αποδεικνύοντας ότι έχει αποκτήσει μία σταθερότητα στην επίθεση, που είναι πλέον ένα από τα δυνατά της χαρτιά.

Στις νίκες της απέναντι σε Φινλανδία (3-0) και Σλοβακία (4-1) μπήκαν μάλιστα και δύο αυτογκόλ, δείγμα της πίεσης που ασκεί η Ελλάδα μέσα στην περιοχή κι ενίοτε «αναγκάζει» τους αντίπαλους αμυντικούς να αντιδράσουν βεβιασμένα.

Η «σιδερένια» άμυνα επί εποχής Γιοβάνοβιτς

Εξίσου θετική είναι και η εικόνα της «γαλανόλευκης» στα μετόπισθεν.

Στα τελευταία 11 παιχνίδια της, η Ελλάδα έχει δεχθεί μόλις επτά γκολ, κρατώντας ανέπαφη την εστία σε έξι αναμετρήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τρία από αυτά τα επτά γκολ μπήκαν σε ένα μόνο παιχνίδι, εκείνο με την Αγγλία στο ΟΑΚΑ, ενώ απέναντι στη Λευκορωσία το μοναδικό τέρμα της αντίπαλης ομάδας ήρθε ύστερα από πέναλτι που παραχωρήσαμε.

Η νέα γενιά στο προσκήνιο

Το στοιχείο που δίνει ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία στους φιλάθλους της Εθνικής ομάδας για τα όσα έρχονται στο μέλλον είναι η νέα γενιά που κάνει ήδη… παπάδες μέσα στο γήπεδο.

Στο πρόσφατο παιχνίδι με τη Λευκορωσία, η ενδεκάδα μας είχε μέσο όρο ηλικίας τα 24,8 χρόνια, με μόλις δύο ποδοσφαιριστές να είναι άνω των 30!

Προκειται για τους Τάσο Μπακασέτα και Δημήτρη Κουρμπέλη. Νεότερος όλων φυσικά είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, στον οποίο έκανε ιδιαίτερη μνεία ακόμα και η UEFA μετά το γκολ και στην ασίστ του στο «Καραϊσκάκης».

Τζολάκης, Κουλιεράκης, Βαγιαννίδης, Ζαφείρης, Τζόλης, Μανδάς, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης και Δουβίκας αποτελούν μέλη της νέας και πολλά υποσχόμενης φουρνιάς της Εθνικής που θα αποτελέσουν τον βασικό κορμό της για την επόμενη δεκαετία. Από αυτούς κανείς δεν είναι ακόμα άνω των 25!

«Πλουραλισμός» στην επίθεση

Η πολυφωνία στην επίθεση είναι ένα χαρακτηριστικό της Εθνικής μας επί εποχής Γιοβάνοβιτς, καθώς από τότε που ανέλαβε τα ηνία ο 63χρονος κόουτς, έχουν βρει δίχτυα με το εθνόσημο στο στήθος δέκα διαφορετικοί ποδοσφαιριστές του.

Τα περισσότερα τέρματα έχει σκοράρει ο Χρήστος Τζόλης (5), από τέσσερα έχουν οι Παυλίδης και Ιωαννίδης, από τρία οι Μπακασέτας και Κωνσταντελιας. Δύο ο Καρέτσας και από ένα οι Πέλκας, Μάνταλος, Κουρμπέλης και Δουβίκας.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κατά γενική ομολογία έχει αναμορφώσει πλήρως την Εθνική, βελτιώνοντάς τη σε τομείς όπου επί χρόνια έπασχε. Η επίθεση δεν ήταν το στοιχείο του παιχνιδιού που την χαρακτήριζε, ωστόσο το πιο σημαντικό είναι ότι ύστερα από πολύ καιρό ο κόσμος επιστρέφει στο γήπεδο για χάρη της κι ελπίζει μάλιστα ότι θα τη δει να αγωνίζεται ξανά σε μία κορυφαία διοργάνωση, ανάμεσα στις καλύτερες ομάδες του κόσμου.