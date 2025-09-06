Λατρεία για την Εθνική του Ιβάν: Ολοταχώς για sold-out με Δανία, πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε το εισιτήριό σας
Η Εθνική Ελλάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν άφησε κανένα περιθώριο στη Λευκορωσία, συντρίβοντάς την με 5-1 στην πρεμιέρα των προκριματικών για το Μουντιάλ 2026. Μοναδική παράσταση στο πρώτο ημίχρονο με 4 γκολ και 20 τελικές! Γκολ σημείωσαν οι Καρέτσας, Παυλίδης, Μπακασέτας, Κουρμπέλης και Τζόλης.
Με την ομάδα να δείχνει τρομακτική φόρμα, η προσοχή όλων στρέφεται τώρα στο κρίσιμο ματς με τη Δανία τη Δευτέρα στο Καραϊσκάκη με τα εισιτήρια να εξαντλούνται.
Με ενημέρωση της, η ΕΠΟ έκανε γνωστό πως απομένουν 7000εισιτήρια και σε αυτό το λινκ μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήρια: https://www.pame-ethniki.gr/gnfc/showProductList.html
