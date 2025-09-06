«Πόσο δίνει η κατάκτηση Μουντιάλ; Κάτι να παραγγείλουμε στον Τζολάκη παιδιά!»: Η πλήρης αποθέωση για την Εθνική του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

ellada_leykorosia

Οι χρήστες των social media... παραμιλούν για την τρομερή εμφάνιση της Εθνικής απέναντι στη Λευκορωσία, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους παίκτες του να αποθεώνονται για την ευρεία νίκη τους με 5-1.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η Εθνική την προσπάθειά της στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026, επικρατώντας 5-1 της Λευκορωσίας στο «Γ. Καραϊσκάκης». Οι διεθνείς μας γνώρισαν την αποθέωση τόσο από τους θεατές που βρέθηκαν στο Φάληρο, όσο και από τους χρήστες των social media που έσπευσαν να συγχαρούν τόσο τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς όσο και τους παίκτες του.

Η εικόνα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, με απόλυτους πρωταγωνιστές τους Καρέτσα, Παυλίδη, Μπακασέτα, Τζόλη και Κουρμπέλη, έχει αναπτερώσει τις ελπίδες των φιλάθλων ότι η ομάδα θα κλείσει μία θέση στη διοργάνωση των ΗΠΑ το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο κόσμος, όπως πάντα, επιστράτευσε το χιούμορ και σχολίασε με απολαυστικό τρόπο το τελικό αποτέλεσμα και το πάρτι που έστησε η «γαλανόλευκη» το βράδυ της Παρασκευής (5/9).

image

Δείτε μερικές από τις αναρτήσεις στο «Χ»

 

