«Πόσο δίνει η κατάκτηση Μουντιάλ; Κάτι να παραγγείλουμε στον Τζολάκη παιδιά!»: Η πλήρης αποθέωση για την Εθνική του Ιβάν Γιοβάνοβιτς
Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η Εθνική την προσπάθειά της στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026, επικρατώντας 5-1 της Λευκορωσίας στο «Γ. Καραϊσκάκης». Οι διεθνείς μας γνώρισαν την αποθέωση τόσο από τους θεατές που βρέθηκαν στο Φάληρο, όσο και από τους χρήστες των social media που έσπευσαν να συγχαρούν τόσο τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς όσο και τους παίκτες του.
Η εικόνα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, με απόλυτους πρωταγωνιστές τους Καρέτσα, Παυλίδη, Μπακασέτα, Τζόλη και Κουρμπέλη, έχει αναπτερώσει τις ελπίδες των φιλάθλων ότι η ομάδα θα κλείσει μία θέση στη διοργάνωση των ΗΠΑ το ερχόμενο καλοκαίρι.
Ο κόσμος, όπως πάντα, επιστράτευσε το χιούμορ και σχολίασε με απολαυστικό τρόπο το τελικό αποτέλεσμα και το πάρτι που έστησε η «γαλανόλευκη» το βράδυ της Παρασκευής (5/9).
Δείτε μερικές από τις αναρτήσεις στο «Χ»
#GREBLR pic.twitter.com/IWV2mYvEeF— Aggelos (@aggelosn13_) September 5, 2025
Τζολάκης 📸#GREBLR pic.twitter.com/YMpfN1Vbll— R•G•7 (@Ru_Gu_7) September 5, 2025
Euro μπορεί να μην ξαναπάρει.
Δεν είναι καν βέβαιο αν θα προκριθεί στο Mundial.
Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Εθνική του Ivan Jovanović είναι η πιο fun to watch ομάδα στην ιστορία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.
Πραγματικά χάρμα ιδέσθαι!!!🤩#ethnikiellados pic.twitter.com/CQsQCb6rTf— Manos ☘️ (@manos_1908) September 5, 2025
Παίζει και ο Τζολάκης???? #GREBLR pic.twitter.com/VR1FZ0tyzk— momolo (@Treleza) September 5, 2025
Κάτι να παραγγείλουμε στον Τζολάκη παιδιά #GREBLR— Katerinaaa👻 (@milkymilk72) September 5, 2025
Καμία άλλη Εθνική δεν είχε την ποιότητα και το ταλέντο αυτής της ομάδας. Τι χαρά να βλέπεις αυτή την ομάδα. #GREBLR— RealPolitik (@machiavelli_gr) September 5, 2025
Εθνική Ελλάδος επι Γιοβανιτς#OlympiacosFC #paofc#greblr pic.twitter.com/whkW0hw4WS— Alec_12 (@alec__12) September 5, 2025
Χαίρεσαι να την βλέπεις αυτή την εθνική. Ειναι απίστευτο το επιθετικό ταλέντο της ομάδας αυτής πρωτόγνωρο για εθνική Ελλάδος.— BRŌM 🧂 (@brom1323) September 5, 2025
Την επόμενη 8ετια θα δούμε τρελά πράγματα. Και ο Γιοβάνοβιτς κολλάει τέλεια στο πρότζεκτ.#GREBLR
Tι είναι αυτά ρε ???— o kakos lykos 💻 🐺 ⚽ 🏀 🟥⬜ (@h_l_i_a_s) September 5, 2025
Εμείς μεγαλώσαμε με 4 γκολ σε όλη την προκριματική φάση ... Όχι σε ένα ημίχρονο... #GREBLR #εθνικη pic.twitter.com/nga4gwZM5l
μέσος έλληνας βλέποντας χθες και σήμερα την εθνική #GREBLR pic.twitter.com/0OjXGNJJNT— semi ˚ʚ♡ɞ˚ (@woncheolkyo) September 5, 2025
Τόσο πληθωρικό σέντερ φορ δε θυμάμαι να έχει η Εθνική. IQ, τρίπλα, πάσα, μέγεθος. Τι παιχταράς είσαι ρε Παυλίδη #ethnikiellados #greblr— Βλάχος από μάνα και πατέρα✊ (@pao_slave) September 5, 2025
Καρετσας,τζολης,παυλιδης #GREBLR pic.twitter.com/wKsSmE6wvb— Spyros. ♋🌨️❄️⛈️🪐🏀🔴⚪ (@spyros78043899) September 5, 2025
Ίσως ένας εκ των κορυφαίων προπονητών που έχουν περάσει ποτέ από την χώρα μας— 𝐃𝐢𝐧𝐨𝐬 𝐑𝐞𝐝 (@Dinos_Red) September 5, 2025
Ένας ΚΥΡΙΟΣ που κέρδισε επάξια τον σεβασμό των αντιπάλων του ως προπονητής του Παναθηναϊκού
Ο αναμορφωτής της εθνικής μας
Ιβάν Γιοβάνοβιτς ❤️#GREBLR pic.twitter.com/qbueaeEx2G
