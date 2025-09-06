«Πόσο δίνει η κατάκτηση Μουντιάλ; Κάτι να παραγγείλουμε στον Τζολάκη παιδιά!»: Η πλήρης αποθέωση για την Εθνική του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Οι χρήστες των social media... παραμιλούν για την τρομερή εμφάνιση της Εθνικής απέναντι στη Λευκορωσία, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους παίκτες του να αποθεώνονται για την ευρεία νίκη τους με 5-1.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η Εθνική την προσπάθειά της στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026, επικρατώντας 5-1 της Λευκορωσίας στο «Γ. Καραϊσκάκης». Οι διεθνείς μας γνώρισαν την αποθέωση τόσο από τους θεατές που βρέθηκαν στο Φάληρο, όσο και από τους χρήστες των social media που έσπευσαν να συγχαρούν τόσο τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς όσο και τους παίκτες του.

Η εικόνα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, με απόλυτους πρωταγωνιστές τους Καρέτσα, Παυλίδη, Μπακασέτα, Τζόλη και Κουρμπέλη, έχει αναπτερώσει τις ελπίδες των φιλάθλων ότι η ομάδα θα κλείσει μία θέση στη διοργάνωση των ΗΠΑ το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο κόσμος, όπως πάντα, επιστράτευσε το χιούμορ και σχολίασε με απολαυστικό τρόπο το τελικό αποτέλεσμα και το πάρτι που έστησε η «γαλανόλευκη» το βράδυ της Παρασκευής (5/9).

Δείτε μερικές από τις αναρτήσεις στο «Χ»

Euro μπορεί να μην ξαναπάρει.

Δεν είναι καν βέβαιο αν θα προκριθεί στο Mundial.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Εθνική του Ivan Jovanović είναι η πιο fun to watch ομάδα στην ιστορία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Πραγματικά χάρμα ιδέσθαι!!!🤩#ethnikiellados pic.twitter.com/CQsQCb6rTf September 5, 2025

Κάτι να παραγγείλουμε στον Τζολάκη παιδιά #GREBLR — Katerinaaa👻 (@milkymilk72) September 5, 2025

Καμία άλλη Εθνική δεν είχε την ποιότητα και το ταλέντο αυτής της ομάδας. Τι χαρά να βλέπεις αυτή την ομάδα. #GREBLR September 5, 2025

Χαίρεσαι να την βλέπεις αυτή την εθνική. Ειναι απίστευτο το επιθετικό ταλέντο της ομάδας αυτής πρωτόγνωρο για εθνική Ελλάδος.



Την επόμενη 8ετια θα δούμε τρελά πράγματα. Και ο Γιοβάνοβιτς κολλάει τέλεια στο πρότζεκτ.#GREBLR — BRŌM 🧂 (@brom1323) September 5, 2025

Tι είναι αυτά ρε ???

Εμείς μεγαλώσαμε με 4 γκολ σε όλη την προκριματική φάση ... Όχι σε ένα ημίχρονο... #GREBLR #εθνικη pic.twitter.com/nga4gwZM5l — o kakos lykos 💻 🐺 ⚽ 🏀 🟥⬜ (@h_l_i_a_s) September 5, 2025

μέσος έλληνας βλέποντας χθες και σήμερα την εθνική #GREBLR pic.twitter.com/0OjXGNJJNT — semi ˚ʚ♡ɞ˚ (@woncheolkyo) September 5, 2025

Τόσο πληθωρικό σέντερ φορ δε θυμάμαι να έχει η Εθνική. IQ, τρίπλα, πάσα, μέγεθος. Τι παιχταράς είσαι ρε Παυλίδη #ethnikiellados #greblr — Βλάχος από μάνα και πατέρα✊ (@pao_slave) September 5, 2025