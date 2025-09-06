Οι Καρέτσας και Τζόλης πιστεύουν ότι η Εθνική μπορεί να πετύχει σπουδαία πράγματα.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έλαμψε και πάλι με την Εθνική ομάδα, ενώ και ο Χρήστος Τζόλης φανέρωσε την ποιότητά του, αν κι έχασε ορισμένες απίστευτες ευκαιρίες.

Ο 17χρονος εξτρέμ της Γκενκ είχε κάθε λόγο να χαμογελάει μετά το ματς και σχολίασε: «Αυτό θέλουμε. Να παίζουμε καλά για να πάμε στο Μουντιάλ. Νιώθουμε πολύ καλά για την εμφάνισή μας. Είχαμε σοβαρότητα. Αν την κρατήσουμε, θα κάνουμε ωραία πράγματα. Στόχος μας είναι να παίζουμε ωραίο ποδόσφαιρο».

Ο Τζόλης συμπλήρωσε: «Ο Παυλίδης μου είπε να μείνω ήρεμος και ότι θα έρθει στο γκολ στο ημίχρονο. Αυτό μου έλεγαν κι ο ίδιος κι ο Μπακασέτας. Όπως κι έγινε.

Έπρεπε να βάλω και το 6-1, αλλά ο αμυντικός ήταν εκεί και το έσωσε. Δεν το περίμενα. Αν τον είχα δει, θα το έκανα διαφορετικά. Χαρήκαμε το αποψινό ματς. Μας δίνει αυτοπεποίθηση για το επόμενο ματς με τη Δανία. Ελπίζουμε να το δείξουμε και τη Δευτέρα.

Είναι ένα δύσκολο ματς με τη Δανία. Θα παίξουμε το ποδόσφαιρό μας. Θα αναλύσουμε τον αντίπαλό μας και ελπίζουμε να νικήσουμε και τη Δευτέρα.

Είμαι χαρούμενος που βγήκα κορυφαίος παίκτης στο Βέλγιο. Δεν κοιτάω όμως τους ατομικούς τίτλους. Για την ώρα έχω εστιάσει στο επόμενο ματς με τη Δανία. Είναι όνειρό μου να παίξω με την Εθνική στο Μουντιάλ».