Ο νεαρός οπαδός πήρε το καλύτερο δώρο.

Μετά το ματς της Εθνικής με τη Λευκορωσία, ένας νεαρός οπαδός μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, ζήτησε από τον Καρέτσα τα παπούτσια και ο 17χρονος άσος δεν του αρνήθηκε.

Του έδωσε τα παπούτσια και ο μικρός τρελάθηκε και τα επιδείκνυε στην εξέδρα.

Ο Σιώπης, παράλληλα, έκλεψε την παράσταση με τον γιο του, ο Μαυροπάνος έδωσε τη φανέλα του σε οπαδούς στην εξέδρα, όπως και ο Καρέτσας, ενώ στα αποδυτήρια έβλεπε κανείς μόνο χαμόγελα μετά την πεντάρα της Ελλάδας.

