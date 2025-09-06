Ελλάδα - Λευκορωσία 5-1: Ο Καρέτσας έδωσε τα παπούτσια του σε νεαρό οπαδό
Ο νεαρός οπαδός πήρε το καλύτερο δώρο.
Μετά το ματς της Εθνικής με τη Λευκορωσία, ένας νεαρός οπαδός μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, ζήτησε από τον Καρέτσα τα παπούτσια και ο 17χρονος άσος δεν του αρνήθηκε.
Του έδωσε τα παπούτσια και ο μικρός τρελάθηκε και τα επιδείκνυε στην εξέδρα.
Ο Σιώπης, παράλληλα, έκλεψε την παράσταση με τον γιο του, ο Μαυροπάνος έδωσε τη φανέλα του σε οπαδούς στην εξέδρα, όπως και ο Καρέτσας, ενώ στα αποδυτήρια έβλεπε κανείς μόνο χαμόγελα μετά την πεντάρα της Ελλάδας.
Δείτε φωτογραφίες μετά τη λήξη του αγώνα
