Με σκόρερ τον Αγιούμπ Ελ Καμπί το Μαρόκο διέλυσε τον Νίγηρα παίρνοντας πανηγυρικά το εισιτήριο για το Μουντιάλ 2026, στα εγκαίνια του νέου εντυπωσιακού σταδίου του στο Ραμπάτ.

Το Μαρόκο έγινε η πρώτη χώρα από την Αφρική που «σφράγισε» το εισιτήριό της στο Μουντιάλ 2026! Το «Prince Moulay Abdellah Stadium», το νέο υπερσύγχρονο στάδιο του Μαρόκου στο Ραμπάτ, χωρητικότητας 68.500 θεατών, άνοιξε τις πόρτες του και ο Αγιούμπ Ελ Καμπί ήταν εκεί για να βάλει την υπογραφή του στο ματς και το όνομά του στην ιστορία!

Morocco 🇲🇦 isn't here to joke!pic.twitter.com/K7dN0osq5Z — Africa First (@AfricaFirsts) September 5, 2025

Οι Βορειοαφρικανοί διέλυσαν με πεντάρα τον Νίγηρα (5-0) στο ντεμπούτο τους στο νέο τους «σπίτι» και φυσικά, ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού δεν θα μπορούσε να λείπει από το πάρτι. Ξεκίνησε βασικός και στο 51ο λεπτό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από την καρδιά της περιοχής για το 3-0, αναγκάζοντας τον Ασράφ Χακίμι να τον αγκαλιάσει σφιχτά και να ζητήσει από το κοινό να τον αποθεώσει!

Ιγκαμάνε και Ουναΐ ολοκλήρωσαν τον θρίαμβο και με αυτόν τον τρόπο, το Μαρόκο πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για το Μουντιάλ 2026 το ερχόμενο καλοκαίρι!