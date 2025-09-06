Ελ Καμπί: Σκόραρε κι έβαλε τη σφραγίδα του στην πρόκριση του Μαρόκου στο Μουντιάλ 2026
Το Μαρόκο έγινε η πρώτη χώρα από την Αφρική που «σφράγισε» το εισιτήριό της στο Μουντιάλ 2026! Το «Prince Moulay Abdellah Stadium», το νέο υπερσύγχρονο στάδιο του Μαρόκου στο Ραμπάτ, χωρητικότητας 68.500 θεατών, άνοιξε τις πόρτες του και ο Αγιούμπ Ελ Καμπί ήταν εκεί για να βάλει την υπογραφή του στο ματς και το όνομά του στην ιστορία!
Morocco 🇲🇦 isn't here to joke!pic.twitter.com/K7dN0osq5Z— Africa First (@AfricaFirsts) September 5, 2025
Οι Βορειοαφρικανοί διέλυσαν με πεντάρα τον Νίγηρα (5-0) στο ντεμπούτο τους στο νέο τους «σπίτι» και φυσικά, ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού δεν θα μπορούσε να λείπει από το πάρτι. Ξεκίνησε βασικός και στο 51ο λεπτό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από την καρδιά της περιοχής για το 3-0, αναγκάζοντας τον Ασράφ Χακίμι να τον αγκαλιάσει σφιχτά και να ζητήσει από το κοινό να τον αποθεώσει!
3-0, El Kaabi gets in on the action. 🇲🇦⚽️#QuickWittedMGT #FutureMediaInitiative #Destination2morocco #DestinationMorocco2025 pic.twitter.com/1FWwj1iI67— Lorenz Köhler (@Lorenz_KO) September 5, 2025
Ιγκαμάνε και Ουναΐ ολοκλήρωσαν τον θρίαμβο και με αυτόν τον τρόπο, το Μαρόκο πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για το Μουντιάλ 2026 το ερχόμενο καλοκαίρι!
🇲🇦 Morocco are the first African nation to qualify for #FIFAWorldCup 26!#WeAre26 pic.twitter.com/n1AI0wMeqy— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 5, 2025
