Βρήκε το γκολ της τιμής η Λευκορωσία στο β΄μέρος, με τον Μπαρκόφσκι να σκοράρει από το σημείο του πέναλτι για να μειώσει σε 5-1 κόντρα στην Εθνική.

Η Λευκορωσία βρήκε τελικά τον τρόπο να παραβιάσει την εστία της Εθνικής στο β΄μέρος, μειώνοντας σε 5-1. Μετά από έλεγχο στο VAR ο ρέφερι του αγώνα καταλόγισε πέναλτι για χέρι του Τάσου Μπακασέτα στην περιοχή της Ελλάδας, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Μπαρκόφσκι στο 72΄ για τους φιλοξενούμενους.