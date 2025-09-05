Πάρτι της Εθνικής στο «Γ. Καραϊσκάκης, με τον Χρήστο Τζόλη να σκοράρει για το 5-0 (63') απέναντι στη Λευκορωσία.

Η Ελλάδα προηγείται της Λευκορωσίας στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τον Χρήστο Τζόλη να βάζει το όνομά του στον ευρύ πίνακα των σκόρερ της «γαλανόλευκης». Ο 23χρονος διεθνής βρήκε δίχτυα στο 63' κάνοντας το 5-0.

Εξαιρετική συνεργασία των παικτών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με τον Τάσο Μπακασέτα πιέζει, να κλέβει ωραία την μπάλα και να κάνει το γύρισμα στον Παυλίδη. Ο φορ της Μπενφίκα έβγαλε τη σέντρα για τον Τζόλη με εκείνον να ευστοχεί.

Δείτε το γκολ