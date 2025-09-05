Εθνική Ελλάδος, Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Η μέρα και η ώρα του αγώνα με την Δανία!
Αποστολή εξετελέσθη για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους παίκτες του στην πρεμιέρα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026. Η Λευκορωσία αποδείχθηκε χαμηλό εμπόδιο για τη «γαλανόλευκη», η οποία επικράτησε με 5-1 και έβαλε το πρώτο... τρίποντο στο σακούλι. Πλέον όλο το ενδιαφέρον στρέφεται στο σαφώς πιο δύσκολο ματς της Δευτέρας στο ίδιο γήπεδο. Η Ελλάδα θα υποδεχτεί την Δανία, το βράδυ της Δευτέρας στις 9.45μμ στο γήπεδο Καραϊσκάκη, ένα ματς που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ALPHA και «λεπτό προς λεπτό» από το Gazzetta!
