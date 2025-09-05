Η Ελλάδα ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά για το Μουντιάλ του 2026 και πλέον όλο το ενδιαφέρον στρέφεται στο κρίσιμο ματς με την Δανία!

Αποστολή εξετελέσθη για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους παίκτες του στην πρεμιέρα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026. Η Λευκορωσία αποδείχθηκε χαμηλό εμπόδιο για τη «γαλανόλευκη», η οποία επικράτησε με 5-1 και έβαλε το πρώτο... τρίποντο στο σακούλι. Πλέον όλο το ενδιαφέρον στρέφεται στο σαφώς πιο δύσκολο ματς της Δευτέρας στο ίδιο γήπεδο. Η Ελλάδα θα υποδεχτεί την Δανία, το βράδυ της Δευτέρας στις 9.45μμ στο γήπεδο Καραϊσκάκη, ένα ματς που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ALPHA και «λεπτό προς λεπτό» από το Gazzetta!



