Η Ελλάδα κατέγραψε 20 τελικές στο πρώτο ημίχρονο στο 4-0 επί της Λευκορωσίας!

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πετάει φωτιές.

Μπαλάρα από την Ελλαδάρα στο Γ. Καραϊσκάκης, αφού έχει σκορπίσει τη Λευκορωσία με σκορ 4-0 στο ημίχρονο. Η Εθνική έχει σκοράρει με Καρέτσα στο 3', Παυλίδη στο 17', Μπακασέτα στο 21' και Κουρμπέλη στο 36', ενώ έχασε σωρεία ευκαιριών.

Στο πρώτο ημίχρονο, μάλιστα, η στατιστική κατέγραψε 20 τελικές! Να σημειωθεί επίσης ότι τέσσερα γκολ η Ελλάδα πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο και στις 21/3/24, στο ματς με το Καζακστάν στην OPAP Arena (τελικό 5-0) για τα playoffs του Nations League με στόχο την πρόκριση στο Euro 2024.

Δείτε τις μεγάλες ευκαιρίες της Εθνικές