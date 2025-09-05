Ελλάδα - Λευκορωσία: Καταιγίδα η ομάδα του Γιοβάνοβιτς, 20 τελικές σε 45', 4-0 και σωρεία ευκαιριών
Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πετάει φωτιές.
Μπαλάρα από την Ελλαδάρα στο Γ. Καραϊσκάκης, αφού έχει σκορπίσει τη Λευκορωσία με σκορ 4-0 στο ημίχρονο. Η Εθνική έχει σκοράρει με Καρέτσα στο 3', Παυλίδη στο 17', Μπακασέτα στο 21' και Κουρμπέλη στο 36', ενώ έχασε σωρεία ευκαιριών.
Στο πρώτο ημίχρονο, μάλιστα, η στατιστική κατέγραψε 20 τελικές! Να σημειωθεί επίσης ότι τέσσερα γκολ η Ελλάδα πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο και στις 21/3/24, στο ματς με το Καζακστάν στην OPAP Arena (τελικό 5-0) για τα playoffs του Nations League με στόχο την πρόκριση στο Euro 2024.
