Ο Δημήτρης Κουρμπέλης διεύρυνε ακόμα περισσότερο το προβάδισμα της Εθνικής απέναντι στη Λευκορωσία, κάνοντας το 4-0 με κεφαλιά.

Η Εθνική μας προηγείται με 4-0 επί της Λευκορωσίας στο «Γ. Καραϊσκάκης», στην πρεμιέρα της για τα Προκριματικά του Μουντιάλ του 2026.

Απίστευτος ο Τάσος Μπακασέτας, μετά το γκολ για το 3-0 τροφοδότησε και τον Δημήτρη Κουρμπέλη, με τον 31χρονο χαφ να βρίσκει δίχτυα με κεφαλιά ύστερα από κόρνερ που εκτέλεσε ο άσος του Παναθηναϊκού.

Δείτε το γκολ: