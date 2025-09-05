Ελλάδα - Λευκορωσία 4-0: Ασταμάτητη η Εθνική με κεφαλιά Κουρμπέλη
Ο Δημήτρης Κουρμπέλης διεύρυνε ακόμα περισσότερο το προβάδισμα της Εθνικής απέναντι στη Λευκορωσία, κάνοντας το 4-0 με κεφαλιά.
Η Εθνική μας προηγείται με 4-0 επί της Λευκορωσίας στο «Γ. Καραϊσκάκης», στην πρεμιέρα της για τα Προκριματικά του Μουντιάλ του 2026.
Απίστευτος ο Τάσος Μπακασέτας, μετά το γκολ για το 3-0 τροφοδότησε και τον Δημήτρη Κουρμπέλη, με τον 31χρονο χαφ να βρίσκει δίχτυα με κεφαλιά ύστερα από κόρνερ που εκτέλεσε ο άσος του Παναθηναϊκού.
Δείτε το γκολ:
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.