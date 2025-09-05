Ο Μπακασέτας με τρομερό γκολ στο 21' σημείωσε το τρίτο γκολ της Εθνικής εναντίον της Λευκορωσίας.

Πάρτι της Εθνικής στο Γ. Καραϊσκάκης με καλεσμένη τη Λευκορωσία.

Στο 21' με το σκορ στο 2-0, ο μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού Τάσος Μπακασέτας πήρε τη μπάλα δέκα μέτρα εκτός περιοχής, απέφυγε με ωραία περιστροφή του σώματός του τον προσωπικό του αντίπαλο και με αριστερό σουτ έστειλε τη μπάλα στο δεξί παραθυράκι του Παβλιουτσένκο για το 3-0.

Η γκολάρα του Μπακασέτα