Ο Βαγγέλης Παυλίδης πήρε την κεφαλιά και την έστειλε στο βάθος της εστίας του Παβλιουτσένκο, κάνοντας το 2-0 (17') για την Ελλάδα απέναντι στη Λευκορωσία.

Πριν συμπληρωθεί το πρώτο μισάωρο στο «Γ. Καραϊσκάκης» η Εθνική Ελλάδος έχει ήδη πάρει απόσταση δύο τερμάτων από τη Λευκορωσία, την οποία υποδέχεται στο πλαίσιο των Προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης, μετά την ασίστ στον Καρέτσα για το 1-0, έβαλε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ στο 17ο λεπτό.

Ο 17χρονος διεθνής τού έβγαλε μία εξαιρετική σέντρα, με τον στράικερ της Μπενφίκα να παίρνει την μπάλα και να τη στέλνει με κεφαλιά στα δίχτυα του Παβλιουτσένκο για το 2-0.

Δείτε το γκολ