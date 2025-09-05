Ελλάδα - Λευκορωσία 2-0: Τρομερή σέντρα του Καρέτσα και εύστοχη κεφαλιά του Παυλίδη
Πριν συμπληρωθεί το πρώτο μισάωρο στο «Γ. Καραϊσκάκης» η Εθνική Ελλάδος έχει ήδη πάρει απόσταση δύο τερμάτων από τη Λευκορωσία, την οποία υποδέχεται στο πλαίσιο των Προκριματικών του Μουντιάλ 2026.
Ο Βαγγέλης Παυλίδης, μετά την ασίστ στον Καρέτσα για το 1-0, έβαλε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ στο 17ο λεπτό.
Ο 17χρονος διεθνής τού έβγαλε μία εξαιρετική σέντρα, με τον στράικερ της Μπενφίκα να παίρνει την μπάλα και να τη στέλνει με κεφαλιά στα δίχτυα του Παβλιουτσένκο για το 2-0.
Δείτε το γκολ
