Ελλάδα - Λευκορωσία: Ενθουσιασμός στον εθνικό ύμνο από 20.000 Έλληνες
Οι φίλοι της Εθνικής ομάδας έχουν δημιουργήσει τρομερή ατμόσφαιρα στο ματς με την Λευκορωσία.
Το Γ. Καραϊσκάκης δεν έχει γεμίσει στην πρεμιέρα της Εθνικής με τη Λευκορωσία.
Οι περίπου 20.000 φίλαθλοι, όμως, έχουν δημιουργήσει τρομερή ατμόσφαιρα και στον εθνικό ύμνο ο ενθουσιασμός ήταν τεράστιος.
Δείτε το βίντεο
@Photo credits: INTIME, eurokinissi
