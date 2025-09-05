Οι φίλοι της Εθνικής ομάδας έχουν δημιουργήσει τρομερή ατμόσφαιρα στο ματς με την Λευκορωσία.

Το Γ. Καραϊσκάκης δεν έχει γεμίσει στην πρεμιέρα της Εθνικής με τη Λευκορωσία.

Οι περίπου 20.000 φίλαθλοι, όμως, έχουν δημιουργήσει τρομερή ατμόσφαιρα και στον εθνικό ύμνο ο ενθουσιασμός ήταν τεράστιος.

