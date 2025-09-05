Ελλάδα - Λευκορωσία: Η πίστη του Ρέτσου για πρόκριση στο Μουντιάλ
Στην ποιότητα και την καλή ατμόσφαιρα που έχει στα αποδυτήρια η Εθνική ομάδα στάθηκε ο Παναγιώτης Ρέτσος.
Αναλυτικά όσα είπε ο διεθνής στόπερ του Ολυμπιακού πριν τη σέντρα με τη Λευκορωσία:
«Είναι μία φοβερή διοργάνωση στην οποία θέλουμε πάρα πολύ να πάμε. Έχουμε φοβερό γκρουπ, με πολλούς καλούς παίκτες, έχουμε καλή ψυχολογία και πιστεύω ότι έχουμε την ποιότητα για να πάμε στο Μουντιάλ.
Και οι μικρότεροι σε ηλικία παίκτες είναι ποιοτικοί, είναι καλά παιδιά και για να πας μπροστά θες παιδιά που νοιάζονται για την Εθνική και δίνουν τα πάντα σε κάθε κλήση από τον πρώτο έως τον τελευταίο.
Δεν σκεφτόμαστε τη Δανία, στόχος φυσικά είναι να βγούμε πρώτοι. Τώρα κοιτάμε τη νίκη με τη Λευκορωσία».
