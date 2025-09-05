Οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας με τη Λευκορωσία.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στάθηκε στα στοιχεία που πρέπει να έχει η Εθνική για να βρεθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού στο Μουντιάλ του 2026.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός πριν το πρώτο ματς με τη Λευκορωσία σχολίασε: «Είναι λογικό είναι να είμαστε διψασμένοι για πρόκριση. Βρισκόμαστε στα προκριματικά μίας μεγάλης διοργάνωσης. Είναι ένα νέο ξεκίνημα και σίγουρα θέλουμε να είμαστε στο Μουντιάλ. Για να το πετύχουμε πρέπει στη διάρκεια αυτών των τριών μηνών να είμαστε πολύ καλοί, σταθεροί σε απόδοση για να διεκδικήσομε την πρόκριση.

Ξεκινάμε στην έδρα ματς κόντρα στη Λευκορωσία, η οποία σε σχέση με τις άλλες ομάδες είναι μικρότερης δυναμικότητας, αλλά είναι άξια σεβασμού. Οφείλομε να έχουμε συγκέντρεωση, υπομονή και να ελέγξουμε τον ρυθμό. Και φυσικά να είμαστε κι αρκετά καλοί για να νικήσουμε».