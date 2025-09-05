Μουντιάλ 2026, Ελλάδα: Η 11άδα της Εθνικής μας για την πρεμιέρα των προκριματικών με τη Λευκορωσία με Βαγιαννίδη, Ζαφείρη και Καρέτσα

Έγινε γνωστή η 11άδα του Γιοβάνοβιτς για το Ελλάδα - Λευκορωσία το βράδυ της Παρασκευής, το πρώτο ματς των προκριματικών για το Μουντιάλ του 2026. Επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ για Βαγιαννίδη, Ζαφείρη και Καρέτσα.

Δεν είχε εκπλήξεις η 11άδαα του κόουτς Γιοβάνοβιτς για τον αγώνα απέναντι στους Λευκορώσους. Πρακτικά επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Η αρχική διάταξη της Ελλάδας για τον αγώνα απέναντι στη Λευκορωσία στο πρώτο ματς της επί των προκριματικών για το Μουντιάλ του 2026 θα έχει ως εξής: Τζολάκης κάτω από τα δοκάρια, άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά με Βαγιαννίδη, Μαυροπάνο, Κουλιεράκη και Τσιμίκα. Κέντρο με Κουρμπέλη και Ζαφείρη. Τριάδα στην επίθεση με τους Καρέτσα, Τζόλη και Παυλίδη και πίσω από τον Παυλίδη ο Μπακασέτας.

@Photo credits: eurokinissi, ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI
     

