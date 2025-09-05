Έγινε γνωστή η 11άδα του Γιοβάνοβιτς για το Ελλάδα - Λευκορωσία το βράδυ της Παρασκευής, το πρώτο ματς των προκριματικών για το Μουντιάλ του 2026. Επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ για Βαγιαννίδη, Ζαφείρη και Καρέτσα.

Δεν είχε εκπλήξεις η 11άδαα του κόουτς Γιοβάνοβιτς για τον αγώνα απέναντι στους Λευκορώσους. Πρακτικά επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ του Gazzetta .