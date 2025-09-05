Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει για το ξεκίνημα της Εθνικής στα προκριματικά του μουντιάλ τα διλήμματα που (δεν) έχει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και την προσμονή του κόσμου να δει ωραίο ποδόσφαιρο.

Η Εθνική ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξεκινά απόψε κόντρα στην Λευκορωσία την φιλόδοξη προσπάθειά της να προκριθεί στα τελικά του μουντιάλ που είναι στο πρόγραμμα το επόμενο καλοκαίρι στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά. Στον όμιλο υπάρχουν η Δανία και η Σκοτία που είναι οι βασικοί της αντίπαλοι, αλλά πριν αντιμετωπίσει αυτούς έχει την υποχρέωση απόψε να κερδίσει τους Λευκορώσους. Κάθε νίκη δίνει τους ίδιους βαθμούς κι ένα καλό ξεκίνημα είναι απαραίτητο.

Που την είχαμε αφήσει

Ας θυμηθούμε λίγο που είχαμε αφήσει την Εθνική μας. Τα δυο προηγούμενα παιγνίδια της ήταν δυο φιλικά ματς στο Ηράκλειο με αντιπάλους την Σλοβακία και την Βουλγαρία. Δεν πρόκειται για τις δυο καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, αλλά η Εθνική μας τις κέρδισε και τις δυο βάζοντας 4 γκολ στην κάθε μια με διαφορετικούς πρωταγωνιστές και δεν θυμάμαι να έχει κάνει στην ιστορία της ποτέ κάτι τέτοιο έστω και σε φιλικά ματς. Αυτό από μόνο του μαρτυρά την τεράστια ποιότητα που έχει ως ομάδα.

Ο Γιοβάνοβιτς έκανε εκεί τα δυο φιλικά για να δει κάποιους παίκτες στους οποίους δεν είχε δώσει χρόνο συμμετοχής (στον τερματοφύλακα Μανδά πχ που άρπαξε την ευκαιρία) αλλά και για κάνει κατανοητό στους παίκτες του πως πριν την έναρξη των προκριματικών του μουντιάλ τους υπολογίζει όλους. Οι παίκτες πήραν το μήνυμα. Χθες ο ομοσπονδιακός προπονητής παραδέχτηκε στην συνέντευξη Τύπου πως έχει διλλήματα και πονοκεφάλους. Η εντύπωσή μου είναι ότι το είπε για να δείξει πως έχει πολλούς και καλούς παίκτες καθώς είναι δεδομένο πως μια ενδεκάδα την έχει στο μυαλό του. Είναι πάντως δεδομένο πως αυτή η ομάδα είναι δύσκολο να έχει βασικούς και αναπληρωματικούς: όλοι μοιάζουν έτοιμοι να ξεκινήσουν. Αλλά αυτό είναι ωραίο πρόβλημα για ένα προπονητή. Που στην προκειμένη περίπτωση πρέπει απλά να πείσει τους παίκτες του να πάρουν την Λευκορωσία στα σοβαρά.

Η δύναμη του γκρουπ

Η Εθνική μας είναι ομάδα πρώτα από όλα γιατί ένας παίκτης για να μπει σε αυτή πρέπει να μοχθήσει. Αν τα καταφέρεις να πάρει την κλήση, πρέπει να αποδειχτεί αντάξιός της. Ο Γιοβάνοβιτς συνέχισε αυτό που έκανε πριν από αυτόν ο Γουστάβο Πογιέτ: δημιούργησε ένα κλειστό γκρουπ, όπως παλιά έκανε ο Οτο Ρεχάγκελ – ο πρώτος διδάξας. Οι εποχές του Τζόνι φαν΄τ Σίπ και του Αγγελου Αναστασιάδη που είχαν καλέσει επί των ημερών τους στην Εθνική πάνω από 50 παίκτες ανήκουν στο παρελθόν.

Ο Γιοβάνοβιτς στην συνέντευξη Τύπου πριν το ματς με τους Λευκορώσους είπε ότι πάντα σε αυτές τις διοργανώσεις το πρώτο επίσημο παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό και έχει δίκιο. Δεν κρίνει τίποτα αλλά δεν υπάρχει και τίποτα χειρότερο από το να αρχίσεις αγκομαχώντας. Υπάρχουν διάφορα ανάλογα ματς στην ιστορία της Εθνικής που η ομάδα μας δεν κέρδισε γιατί υποτίμησε τον αντίπαλο. Θυμάμαι σαν χθες το δύσκολο ντεμπούτο κάποτε του Φερνάντο Σάντος: είχαμε πάει όλοι στο γήπεδο να δούμε μια εύκολη νίκη της Εθνικής κόντρα στην Γεωργία, αλλά ο Τιμούρ Κετσπάγια είχε εμφανίσει μια άμυνα που έπλεξε πολύ την Εθνική μας. Βέβαια ακόμα και εκείνη η αρκετά αποτελεσματική και δυσκολοκατάβλητη Εθνική του Σάντος που ήξερε την Τέχνη της νίκης με 1-0 και για αυτό είναι η τελευταία που πήρε πρόκριση σε τελικά μουντιάλ, είχε πολύ λιγότερη ποιότητα από την τωρινή.

Ο Γιοβάνοβιτς φάνηκε να πιστεύει πως το μόνο αληθινό πρόβλημα είναι η στιγμή που γίνεται το ματς: είμαστε στις αρχές Σεπτέμβρη κι αρκετοί παίκτες δεν είναι ακόμα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. «Έχουμε αρκετούς παίκτες με αρκετά επίσημα παιχνίδια που είναι σε νορμάλ κατάσταση, αλλά είναι αλήθεια πως αυτό δεν ισχύει για όλους» είπε και πρόσθεσε πως «η δύναμη του γκρουπ μπορεί να παρασύρει και κάποιους παίκτες που δεν έχουν ρυθμό». Ποιους εννοεί; Ο Βαγιαννίδης στην Σπόρτινγκ έχει παίξει σχετικά λίγο και ο Τσιμίκας στην Ρόμα μόλις πήγε. Ο Μαυροπάνος δεν ήταν μέχρι πρόσφατα βασικός στην Γουεστ χαμ. Κανείς δεν ξέρει σε τι κατάσταση είναι ο Κουρμπέλης που βρίσκεται στην Σαουδική Αραβία, ενώ μια μικρή ανησυχία υπήρχε και για το αν ο Κωνσταντέλιας που δεν αγωνίστηκε στο ΠΑΟΚ – Ατρόμητος θα είναι απολύτως εντάξει: ευτυχώς είναι. Κλήθηκε ο Κυριακόπουλος γιατί ο Γιαννούλης έχει ένα πρόβλημα: οι άλλοι είναι όλοι πανέτοιμοι. «Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα και μετά το ματς θα σκεφτούμε τη Δανία» είπε ο κόουτς.

Η σκέψη στην Δανία είναι ίσως το πιο μεγάλο πρόβλημα απόψε: τα δυο ματς είναι πολύ κοντά και εντός έδρας και τα δυο, αλλά το δεύτερο είναι πιο σημαντικό από το πρώτο κι αυτό είναι πάντα λίγο παγίδα. Δεν αποκλείω ο Γιοβάνοβιτς να μοιράσει το χρόνο των παικτών στα δυο ματς και να μην δώσει η ομάδα και τα δυο με την ίδια αρχική ενδεκάδα: το υλικό είναι τόσο καλό που επιτρέπει στον κόουτς να αλλάξει κι 8 παίκτες από ματς σε ματς. Σκεφτείτε ότι δυο παίκτες που μπορεί να μην είναι στις αρχικές επιλογές, ο Μάνταλος και ο Πέλκας, έκριναν τα παιγνίδια της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ λίγες μέρες πριν.

Αντίπαλος χωρίς μυστικά

Ο Ιβάν χαίρεται για την πλειάδα των λύσεων. «Προβληματίζομαι για την ενδεκάδα και δεν είναι η πρώτη φορά. Προβληματίζομαι από τότε που ξεκίνησα με την ομάδα και έβλεπα την εξέλιξή της και τη διάθεση που δείχνουν οι παίκτες, είτε οι βασικοί είτε οι αλλαγές. Έχω πονοκεφάλους, ευχάριστους μεν. Δεν μπορώ να εκφράσω παράπονο για κανέναν» είπε. Αν οι τελευταίοι προβληματισμοί αφορούν τα τελευταία ματς, αυτοί δεν έχουν να κάνουν με τα αποτελέσματα (οι τεσσάρες δεν προβληματίζουν…) αλλά με το πως ήρθαν. Το κοινό των φιλικών με την Βουλγαρία και την Σλοβακία ήταν ότι η ομάδα του Γιοβάνοβιτς έγινε αποτελεσματικότερη στο δεύτερο ημίχρονο μετά τις αλλαγές του κόουτς: και τα δυο στο πρώτο ημίχρονο ήταν ισόπαλα. Στο ματς με την Σλοβακία μπήκαν στο ματς και έκαναν την ομάδα λίγο πιο σοβαρή ο Πέλκας, ο Μασούρας, ο Μπακασέτας και ο Δουβίκας που σκόραρε κιόλας. Κόντρα στους Βούλγαρους μπήκαν στο παιγνίδι και σκόραραν ο Τζόλης και ο Κωνσταντέλιας ενώ σημαντική ήταν στο φινάλε και η προσφορά του Ζαφείρη. Όλα αυτά έγιναν πριν μόλις τρεις μήνες. Απόψε χρειάζεται προσοχή από την αρχή: η ευχή είναι να δούμε την Εθνική μας αποτελεσματική και παραγωγική όπως σε εκείνο το πρώτο ημίχρονο με την Σκοτία στην Γλασκόβη όταν οι Σκοτσέζοι αναρωτιόταν τι κακό τους βρήκε και εμείς τρίβαμε τα μάτια μας.

Τοι πρόβλημα μπορεί να έχει αυτή η ομάδα απόψε; Αν κάνει κάτι λάθος θα το κάνει η ίδια. Μπορεί να υποτιμήσει τους Λευκορώσους ή να έχει το μυαλό στο ματς με τους Δανούς που ακολουθεί. Αν αυτά δεν συμβούν η νίκη της θα είναι διαδικαστική και εύκολη κι ο κόσμος θα ενθουσιαστεί. Και θα έχει πάρα πολύ κόσμο το Καραϊσκάκη. Όχι γιατί όλοι ξαφνικά ερωτεύτηκαν την Εθνική, αλλά γιατί αυτοί που αγαπούν το ωραίο ποδόσφαιρο, όταν αισθάνονται πως θα δουν μια ωραία παράσταση, τρέχουν. Πάντα το ωραίο ποδόσφαιρο λείπει